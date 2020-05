Mediolanum Farmaceutici fait l'acquisition de la société française ElsaLys Biotech pour développer des thérapies immuno-oncologiques de nouvelle génération

Grâce à cette acquisition, le groupe pharmaceutique italien renforce son engagement dans la recherche et le développement en oncologie, et consolide son processus d'expansion internationale.

MILAN, 7 mai 2020 /PRNewswire/ -- Mediolanum Farmaceutici Spa, un groupe pharmaceutique italien de premier plan opérant sur la scène internationale, axé sur la recherche, le développement, la production et la distribution de médicaments innovants et originaux pour améliorer la santé et la qualité de vie des patients, a annoncé son acquisition de la société française ElsaLys Biotech.

ElsaLys Biotech est une société d'immuno-oncologie au stade clinique qui conçoit et développe une nouvelle génération d'anticorps thérapeutiques ciblant les tumeurs et leur micro-environnement immunitaire et vasculaire.

En modulant l'action des cellules immunitaires (anticorps immunomodulateurs) ou en bloquant les mécanismes qui favorisent la croissance tumorale (anticorps ciblés), ElsaLys Biotech a l'intention de proposer de nouvelles solutions de traitement aux patients, en particulier ceux pour lesquels les thérapies actuelles ne sont plus bénéfiques, ou moins. La société s'appuie sur un solide réseau académique de renommée internationale et sur une plateforme de R&D qui couvre le développement clinique et la commercialisation de thérapies immunitaires.

Grâce à cette acquisition, Mediolanum Farmaceutici consolidera davantage sa présence sur les marchés internationaux, directement ou par le biais de partenariats.

« En plus de son expertise éprouvée dans le domaine cardiovasculaire, Mediolanum Farmaceutici est réputée pour son vaste portefeuille en oncologie, fournissant aux cliniciens et aux patients des solutions thérapeutiques innovantes de haute qualité pour transformer la vie des personnes atteintes de cancer », a déclaré Alessandro Del Bono, CEO de Mediolanum Farmaceutici Group. « L'acquisition du pipeline d'ElsaLys Biotech représente une avancée significative dans notre expansion internationale, tout en augmentant les capacités de R&D du groupe. »

« L'acquisition d'ElsaLys Biotech par Mediolanum Farmaceutici Group représente une excellente opportunité pour notre société », a ajouté Christine Guillen, CEO et co-fondatrice d'ElsaLys Biotech. «Nous sommes fiers de rejoindre la famille Mediolanum qui possède une immense expérience dans le marketing pharmaceutique et une stratégie d'innovation bien connue. »

ElsaLys Biotech dispose de trois programmes de développement exclusifs en R&D, y compris pour l'inolimomab (LEUKOTAC®), un anticorps monoclonal d'immunothérapie qui cible le récepteur de l'interleukine-2 (IL-2), molécule chimique appelée cytokine qui contribue au développement et à la prolifération de certains globules blancs, y compris les lymphocytes T responsables d'une forme aiguë de la réaction du greffon contre l'hôte (aGvHD) réfractaire aux stéroïdes, une maladie mortelle rare qui peut survenir après une greffe de cellules souches allogéniques.

En outre, ElsaLys Biotech développe actuellement des variantes d'anticorps anti-CD160 afin d'atteindre plusieurs objectifs thérapeutiques, à la fois en monothérapie et en combinaison avec des traitements existants.

ELB011 est un anticorps anti-CD160 qui, grâce à ses propriétés à la fois angiogéniques et anti-inflammatoires, apportera une nouvelle option pour traiter les maladies oculaires d'origine vasculaire, en particulier la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et la rétinopathie diabétique.

ELB021 est un anticorps anti-CD160 (possédant à la fois des propriétés anti-angiogéniques et immuno-modulatrices) visant à bloquer les vaisseaux sanguins nouvellement formés et à réactiver la réponse immunitaire anti-tumorale, par le biais d'une voie alternative et complémentaire à l'anti-PD1 (inhibiteur de point de contrôle immunitaire largement utilisé en clinique).

Mediolanum Farmaceutici S.p.A.

Mediolanum Farmaceutici est un groupe pharmaceutique italien fondé à Milan, en 1972. Au fil des ans, la société a renforcé sa présence en Italie et s'est étendue aux marchés pharmaceutiques internationaux. La recherche et le développement de produits originaux et innovants ont toujours constitué une part intégrante et fondatrice des activités du groupe. Depuis 1972, la société a développé quatre produits et plus de 700 brevets pour plus de 40 nations. Le groupe renvoie une image de marque dynamique et digne de confiance, et croit fermement en la culture de responsabilité sociale pour rendre service à la communauté.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : www.mediolanum-farma.it

