MediSpend accueille Dave Cormack au sein de son conseil d'administration

PORTSMOUTH, New Hampshire, 2 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Dave Cormack, leader dans l'industrie des logiciels, a été nommé au conseil d'administration de MediSpend. L'expertise de Cormack viendra renforcer l'équipe de vétérans du secteur et d'experts de haut niveau qui orientent les stratégies de croissance de MediSpend en tant que premier fournisseur mondial de solutions de conformité pour le secteur des sciences du vivant.

« Avec plus de 35 années d'expérience dans la création et le développement d'entreprises de logiciels prospères, la pensée innovante et l'expérience diversifiée de Dave apporteront à MediSpend un point de vue précieux », a déclaré Craig Hauben, directeur général de MediSpend.

Cormack est un entrepreneur qui possède un parcours professionnel international et a mis sur pied des organisations logicielles prospères ; il est actuellement président du conseil d'administration chez Curve Dental Software et vice-président du club de football écossais de Ligue 1 d'Aberdeen. Il a plus récemment occupé le poste de président et directeur général chez Brightree, où il a hissé la jeune entreprise au stade de chef de file sur le marché du secteur des soins post-aigus. Avant ses succès chez Brightree, il a fondé et développé deux jeunes entreprises à grand succès, le vendeur d'outils d'informatique décisionnelle Soft Systems Limited, basé à Londres, et MiracleWorkers.com, un leader du marché spécialisé dans le recrutement sur Internet pour l'industrie des soins de santé, basé à Atlanta. Après l'acquisition de Soft Systems par IQ Software, Cormack a occupé le poste de vice-président principal des opérations mondiales de cette entreprise cotée au NASDAQ.

« Je suis heureux de rejoindre le conseil de cette organisation, qui se consacre au renforcement de la conformité mondiale dans le secteur des sciences du vivant », a dit Cormack. « J'ai hâte de travailler avec Craig et l'équipe dirigeante afin de participer à l'expansion des solutions et à l'accélération de la trajectoire de croissance de MediSpend. »

À propos de MediSpend

MediSpend est le leader mondial en logiciels de conformité basés dans le Cloud, dédié au secteur des sciences du vivant. MediSpend est le système de conformité officiel de certaines des plus grandes sociétés mondiales spécialisées en sciences du vivant. Nous aidons des sociétés dédiées à la pharmacie, aux dispositifs médicaux, à la dentisterie et aux biotechnologies émergentes à établir leur conformité aux lois internationales sur les soins de santé, tout en réduisant les risques et les coûts. MediSpend Compliance Cloud permet aux sociétés spécialisées dans les sciences du vivant de gérer et de surveiller l'engagement des médecins, de regrouper et d'analyser les données des entreprises et de respecter les réglementations mondiales en matière de confidentialité et de transparence des données. Nos employés s'engagent envers la réussite des clients et envers l'innovation et le développement de produits exceptionnels. Nos clients se trouvent aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Le siège social de MediSpend est situé à Portsmouth, N.H., et des bureaux se trouvent dans le Minnesota, à New York et en Pennsylvanie. Retrouvez MediSpend en ligne, sur le site www.medispend.com.

