MediSpend heißt Seth Houston als Chief Commercial Officer willkommen

PORTSMOUTH, New Hampshire, 22. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- MediSpend heißt Seth Houston willkommen – als Chief Commercial Officer und Mitglied des Geschäftsleitungsteams mit Verantwortung für die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Houston, ein erfahrener Profi der Branche für SaaS-basierte Technologie, ist gut gerüstet, dem MediSpend-Team zu helfen, die Lösungen der „MediSpend Compliance Cloud" weltweit zu skalieren und umzusetzen.

Bevor sich Houston MediSpend anschloss, arbeitete er erfolgreich in verschiedenen Führungspositionen bei IQVIA, Wolters Kluwer Health und OpenQ. Zuletzt war er als Managing Director der Geschäftseinheit für US-Technologielösungen bei IQVIA tätig und leitete multidisziplinäre Teams, die SaaS-basierte Informationstechnologie und Dienstleistungen für Organisationen der Biowissenschaften anbieten.

„Wir freuen uns sehr, Seth im Team von MediSpend willkommen heißen zu können", so Craig Hauben, Chief Executive Officer. „Seine vielfältigen Erfahrungen und erfolgreiche Bilanz, Organisationen in wachstumsintensiven Märkten zu führen, sind Schlüsselqualitäten, die unserem erfahrenen Führungsteam sehr nützlich sein werden."

„Dies ist eine spannende Zeit für MediSpend. Das Unternehmen genießt hohes Ansehen, hat einen beeindruckenden Kundenstamm mit hoher Kundenbindung, und hat als Erster eine innovative Compilance-Lösung angeboten, die den Markt verändert hat", so Houston. „MediSpends innovative Technologie und sein erfahrenes Führungsteam sind auf hohes Wachstum programmiert."

MediSpend ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cloud-basierter Compliance-Software für die Biowissenschaftsbranche. MediSpend ist das eingetragene Compliance-System für einige der weltweit größten Biowissenschaftsfirmen. Wir unterstützen Firmen der Segmente Pharma, Medizingeräte und Dental sowie neu entstehende Biotech-Firmen dabei, weltweit Gesetze des Gesundheitswesens einzuhalten und dabei Risiken zu reduzieren und Kosten zu senken. Die „MediSpend Compliance Cloud" versetzt Biowissenschaftsfirmen in die Lage, die Einbeziehung von Ärzten zu managen und zu überwachen, Unternehmensdaten zu aggregieren und zu analysieren sowie weltweite Vorschriften bezüglich Datenschutz und transparenter Berichterstattung einzuhalten. Unsere Mitarbeiter setzen sich für den Erfolg unserer Kunden, für Innovation und für die Entwicklung herausragender Produkte ein. Unsere Kunden sind in den USA, Europa, Asien und Lateinamerika ansässig. MediSpend hat seinen Stammsitz in Portsmouth (New Hampshire) und unterhält Geschäftsstellen in New York City und Philadelphia. Besuchen Sie MediSpend online unter www.medispend.com.

