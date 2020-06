Medit célèbre son 20e anniversaire et nomme GB (Gyu Bum) Ko au poste de nouveau PDG pour accélérer la stratégie de croissance

SÉOUL, Corée du Sud, 17 juin 2020 /PRNewswire/ -- Medit annonce la nomination de son nouveau président-directeur général, GB (Gyu Bum) Ko, alors que l'entreprise célèbre ses 20 ans en qualité de fournisseur mondial de solutions de numérisation 3D. M. Ko rejoint Medit pour accélérer la stratégie de croissance de l'entreprise qui est leader sur le marché des cliniques et laboratoires dentaires. Minho Chang, fondateur de l'entreprise, va se consacrer à son rôle de membre du conseil d'administration à la suite à cette nomination.

« Je suis vraiment ravi de rejoindre Medit qui s'achemine vers une croissance rapide et de changer le paradigme de la dentisterie. J'ai eu l'occasion de constater l'immense potentiel de l'entreprise, sa quête de l'excellence et la passion de toute l'équipe pour notre mission. Les produits Medit améliorent l'expérience des professionnels dentaires et des patients du monde entier. C'est pourquoi il est incroyablement gratifiant de travailler pour cette entreprise. J'ai hâte d'accompagner Medit sur sa route vers le succès », déclare M. Ko au sujet de ses nouvelles fonctions de PDG.

M. Ko est un professionnel chevronné qui a plus de vingt ans d'expérience dans la gestion de multinationales de technologie médicale, dont Procter & Gamble, Johnson & Johnson et Stryker, où il a occupé plusieurs postes de direction dans les ventes et le marketing en Australie, en Chine, en Corée, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Diplômé en génie chimique de la prestigieuse université nationale de Séoul, en Corée, et titulaire d'un MBA de la Harvard Business School, M. Ko a occupé des postes allant du génie des procédés à la gestion des produits, au marketing stratégique et à la direction générale, en faisant preuve d'une conscience aiguë de la stratégie d'entreprise et de compétitivité ainsi que du développement des marchés internationaux.

À la suite de la nomination de M. Ko, le fondateur de Medit, Minho Chang, se consacrera à son rôle de membre actif du conseil d'administration. « Medit fête son 20e anniversaire cette année et je tiens à remercier tous nos utilisateurs, partenaires et autres parties prenantes, nos membres du personnel et toutes les personnes qui ont contribué à la croissance remarquable de Medit au cours des vingt dernières années. Grâce à l'attention que nous portons aux utilisateurs finaux, nous nous voyons désormais récompensés par une autre occasion de faire de nouveaux progrès majeurs en qualité de leader de la dentisterie numérique. Je vous félicite tous », déclare M. Chang.

M. Ko prend officiellement ses fonctions de PDG dès juin 2020, tandis que Medit prépare une nouvelle mise à jour logicielle prévue pour la fin de l'année, dans l'optique d'améliorer les capacités de son scanner intra-buccal Medit i500 et de ses scanners de laboratoire dentaire Medit de la série T.

À propos de Medit Corp

Medit est un fournisseur mondial de solutions de mesure en 3D et de CFAO destinées aux cliniques et laboratoires dentaires, notamment des scanneurs intra-buccaux, reposant sur sa propre technologie brevetée à la pointe du secteur. L'entreprise met également au point des solutions de plateforme pour la dentisterie numérique afin de prendre en charge des flux de travail en collaboration. Par ailleurs, la ligne Solutionix fournit au marché industriel des scanneurs 3D et des logiciels. L'entreprise s'est fixé pour objectif de procurer une technologie novatrice et des produits de la plus haute qualité afin d'assurer une croissance réciproque à tous les partenaires.

Medit est basée à Séoul, en Corée du Sud, depuis sa création en 2000. Elle compte également des représentants situés sur le continent américain et en Europe et elle se peut se targuer d'un réseau mondial de distributeurs dans plus de 70 pays.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1076877/Medit_Logo.jpg

SOURCE Medit