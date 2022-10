Medit gewinnt vier aufeinanderfolgende Patentklagen gegen 3Shape.

SEOUL, Südkorea, 7. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Medit Corp. („Medit"), ein globaler Anbieter von 3D-Scannerlösungen, hat sich erfolgreich gegen vier separate Patentverletzungsklagen verteidigt, die von einem dänischen Wettbewerber, 3Shape A/S („3Shape"), in Deutschland eingereicht wurden. In den letzten 3 Jahren hat 3Shape aggressiv Patentverletzungsklagen gegen Medit auf der Grundlage von vier Patenten (EP 2,568,870; EP 2,400,919; EP 2,732,434; EP 3,401,876) verfolgt. Alle vier Patentklagen wurden nun jedoch von deutschen Gerichten zu Gunsten von Medit entschieden. Außerdem wurde 1 der 4 Patente von deutschen Gerichten für ungültig erklärt.

Medit wins four consecutive patent lawsuits against 3Shape.

„Wir freuen uns, dass das Gericht bestätigt hat, dass diese Fälle unbegründet waren und dass es sich um einen Versuch des Wettbewerbers handelte, seine Vormachtstellung zu schützen. Wir hoffen, dass dieses Ergebnis dazu beiträgt, unbedachte Rechtsstreitigkeiten in Zukunft zu vermeiden. Wir sehen dies als einen Sieg für unsere Kunden und Partner und letztlich für alle, die sich für die digitale Zahnmedizin interessieren. Diese Urteile bieten dem Markt für digitale Zahnmedizin mehr Klarheit und die dringend benötigte Sicherheit. Medit wird auch weiterhin die beste Technologie zum Nutzen unserer Kunden und der Patienten anbieten."

