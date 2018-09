Mediware Information Systems BV introduceert WellSky als nieuwe naam voor het moederbedrijf

EINDHOVEN, Nederland, September 12, 2018 /PRNewswire/ --

Mediware Information Systems Inc, het moederbedrijf van het Nederlandse bedrijf Mediware Information Systems BV (MIS), heeft vandaag bekend gemaakt haar naam te veranderen naar WellSky.

De naam "WellSky" brengt zowel de visie van het bedrijf over om de kwaliteit van zorg te verhogen door innovatie als de breedte van haar haar aanbod binnen de markt van gezondheidszorg en gemeenschapszorg, inclusief toonaangevende oplossingen voor bloedbanken, thuiszorg kantoren, hospices, revalidatie faciliteiten, zorg agentschappen en vele andere.

WellSky omvat meer dan 30 merken onder een gemeenschappelijke missie die een wereld voorstelt waar zorgaanbieders zich kunnen richten op het welbehagen van mensen.WellSky zet zich in voor het ontwikkelen van innovatieve oplossingen, door gebruik te maken van de kracht van data ter verbetering van resultaten en partnerschap met passie met als doel om deze visie mogelijk te maken.

Samen met haar klanten, zal WellSky zorgpotentieel realiseren en gemeenschappen opbouwen die goed gedijen

De naamsverandering zal over een aantal maanden en fasen plaatsvinden MIS BV zal deze tijd gebruiken voor de overgang naar de naam WellSky.

In Europa is MIS momenteel een toonaangevende leverancier van een Chemo Management systeem in Nederland, België, Groot Brittanië Noorwegen en Zweden.

Naamsverandering onder WellSky zal MIS BV de mogelijkheid geven om haar gespecialiseerde oncologie oplossing te consolideren en haar aanwezigheid op de Europese markt te consolideren.

Opmerking: Het betreft een activiteit van naamsverandering en geen eigendomsverandering en zal als zodanig geen invloed hebben op bestaande en geplande contracten.

Neem voor vragen contact op met info@mediware.nl

Mediware Information Systems BV (http://www.mediware.nl/)

Het in Eindhoven gevestigde MIS BV is een Europese leverancier van chemo management oplossingen in meer dan 25 Europese ziekenhuizen.

Met oplossingen in Nederland, België, Noorwegen Zweden en het Verenigd Koninkrijk die zowel electronisch voorschrijven, planning, productie en electronische toediening van chemo en andere oncolytica omvat.



MIS BV ondersteunt door de industrie gemandateerde initiatieven voor digitale transformatie en ondersteunt actief interoperabiliteit met toonaangevende EPD's en productierobots.



MIS BV is een volledige dochteronderneming van de in de VS gevestigde WellSky. (http://www.wellsky.com)

Over WellSky



WellSky is een technologiebedrijf dat wereldwijd de menselijke gezondheid bevordert. Onze software en dienstverlening richten zich op het continuüm van gezondheidszorg en sociale zorg om bedrijven, organisaties en gemeenschappen te helpen om moeilijke uitdagingen op te lossen, samenwerking voor groei te verbeteren en betere resultaten te bereiken door voorspellende inzichten die alleen WellSky oplossingen kunnen bieden. Als een portfolio bedrijf van TPG Capital, bedient WellSky meer dan 10,000 klant locaties over de hele wereld - waaronder de grootste ziekenhuissystemen, blood banken en laboratoria, thuiszorg en hospices, overheidsinstellingen, en organisaties voor thuiszorg dienstverlening. WellSky heft meer dan 30 jaar ervaring met het leveren van software en kennis en anticipeert op de behoeften en innovaties van leveranciers om onophoudelijk mensen te helpen groeien. Ons doel is om zorghelden te voorzien van de juiste technologie, zodat we samen het potentieel van de zorg kunnen realiseren en een gezonde wereld kunnen handhaven.

Ga voor meer informatie naar http://www.wellsky.com