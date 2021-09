Medwish.com lança plano global de frete grátis para entregar equipamentos médicos aos hospitais

As taxas de fretes internacionais aumentaram durante a pandemia da COVID-19, atingindo 500% na maioria dos países ao longo do ano passado. A exportação de dispositivos médicos torna-se extremamente difícil devido ao surgimento do frete internacional. Muitos planos de aquisição de engenharia hospitalar estão bloqueados devido ao alto frete. Os próximos meses de 2021 testemunharão um sério impacto nas exportações de equipamentos devido ao aumento do frete internacional.

A Medwish.com, um mercado médico profissional de B2B, está determinada a liderar mais de 400 fabricantes de equipamentos médicos em Jiangsu para se unir à plataforma Medwish com o objetivo de implementar a promoção de frete gratuito de setembro a dezembro em resposta ao forte aumento no custo de frete internacional.

Diante das epidemias no exterior e das crescentes taxas do frete internacional, a Medwish.com se une a seus parceiros e está disposta a deixar de lado seus interesses de curto prazo para entregar dispositivos médicos ao mundo o mais rápido possível para combater a epidemia. Ao mesmo tempo, os clientes globais sentirão que em Zhangjiagang, parte da cidade de Suzhou, na província de Jiangsu, há uma plataforma médica disposta a construir uma conexão entre países à alta taxa de frete.

"Estima-se que a promoção comece em 1º de setembro e tenha a duração de 120 dias até 31 de dezembro de 2021. O volume de transações na medwish.com ultrapassará 200 milhões de dólares americanos (1,3 bilhão de yuans), pelo menos. Estima-se que 1200 contêineres de 40 metros de altura sejam enviados, no valor de cerca de 18 milhões de dólares americanos (cerca de 120 milhões de yuans). Se houver mais fornecedores e clientes, mais avanços serão alcançados", disse Fola Wu, CEO da medwish.com.

Sobre a Medwish.com

A plataforma "MEDWISH" (www.medwish.com) é um mercado global B2B com foco no fornecimento e compras de equipamentos e dispositivos médicos. A equipe da Medwish colabora com provedores de serviços líderes globais em áreas como logística, seguro, financiamento, liberação alfandegária, pagamento internacional, etc. O mercado médico elimina as dificuldades de compra dos compradores globais integrando canais da cadeia de suprimentos de alta qualidade global, e os compradores do Medwish.com são provenientes principalmente de hospitais recém-construídos e agentes estrangeiros.

