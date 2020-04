Meer dan 130.000 Jemenieten profiteren van de 2e week van SDRPY's 'Beautiful Aden'-campagne

Meer dan 130.000 inwoners van de stad Aden kunnen nu profiteren van schonere, mooiere en hygiënischer woningen. In 17 dagen hebben de campagneteams tevens 9.744 kubieke meter afval verwijderd uit het Buraiqah district, waarbij het doel van 9.000 kubieke meter in 90 dagen overschreden werd.

In zijn tweede week richtte de "Beautiful Aden"-campagne zich op de Sheikh Othman en Tawahi districten, waar opgehoopt afval en vuilnis verzameld en verwijderd werd, regenwater afgevoerd, en schade door stortregens hersteld werd. De regen heeft ervoor gezorgd dat enkele hoofdwegen en delen van populaire wijken afgesloten werden, en dat burgers gedwongen werden om te verhuizen. In totaal hebben de teams in Aden 625.000 liter aan overstromingswater verwijderd dat afkomstig was van de recente stormen en stortbuien. In overeenstemming met de doelstellingen van SDRPY, werd vervolgens 30.000 liter water gebruikt om de bomen te irrigeren die geplant waren tijdens de verfraaiingsfase van het programma.

Ondanks de opeenhoping van restafval en afval in grote delen van het gouvernement, is SDRPY erin geslaagd om meer dan 1.026 ton afval te verwijderen door middel van 129 individuele transfers, waarbij de apparatuur en machines van het programma bijna 5.000 km hebben afgelegd om het werk uit te voeren.

De apparatuur en teams van SDRPY werken samen met collega's van het Cleaning and Improvement Fund of Aden om alle campagnedoelstellingen te realiseren, en de schoonheid en gezondheid van Aden te herstellen. De campagne houdt zich met name bezig met het bijdragen tot het behoud van de algemene gezondheid van Jemenitische burgers door de verspreiding van epidemieën en ziekten te voorkomen, terwijl de campagneteams belangrijke gezondheidsvoorzorgsmaatregelen blijven nemen door handschoenen en maskers te dragen om zowel de werknemers als deelnemers van de campagne te beschermen.

De teams zullen samenwerken met het Cleaning and Improvement Fund of Aden om het esthetische karakter van de stad te herstellen en om visuele vervuiling, zoals schade en graffiti in wijken en aan wegen, te verwijderen. Gedurende een periode van drie maanden zal het werk in 10 buurten in 8 districten uitgevoerd worden, te weten in: Sheikh Othman, Mansoura (Abdel Aziz), Mansoura (Caïro), Dar Saad, Inma (Buraiqah), Al Shaab (Buraiqah), Khormaksar, Al-Mualla, Tawahi en het Crater-district. In totaal hebben tot nu toe meer dan 300 deelnemers deelgenomen aan de "Beautiful Aden"-campagne, waaronder 12 toezichthouders, 80 deelnemers van maatschappelijke organisaties, en 40 leden van boerderijen en landbouwverenigingen.

"Beautiful Aden" omvat ook een bebossings- en verfraaiingscampagne, waaronder het planten van 5.000 zaailingen. De campagne zal blijven bijdragen aan het benadrukken van de schoonheid van de stad en de natuur door het stedelijk landschap te verbeteren, en de atmosfeer te zuiveren. De bomen zullen de natuurlijke zuurstof in de plaatselijke atmosfeer verhogen, en daardoor bijdragen aan de weer- en klimaatsverbetering.

Tot slot renoveert en verlicht de campagne een aantal belangrijke wegen in Aden, waarbij het gebruik van natuurlijke energiebronnen verbeterd en de efficiëntie van het energieverbruik verhoogd wordt. Dit project zal ook het commerciële verkeer stimuleren, het stedelijke landschap verbeteren, bijdragen aan het verbeteren van de plaatselijke veiligheid, en het aantal verkeersongevallen verminderen.

