Meer dan vier op de vijf vrouwen wereldwijd in tech hebben de intentie in deze sector te blijven, en nemen de leiding in het streven naar gendergelijkheid

AMSTERDAM, November 6, 2018 /PRNewswire/ --

Booking.com, een van 's werelds grootste e-commercebedrijven en leider in digitale technologie, heeft nieuwe bevindingen uit een wereldwijd onderzoek gedeeld waarin de ervaringen en percepties van vrouwen met een tech-carrière zichtbaar zijn gemaakt. 83% van de vrouwen wereldwijd die in de tech-industrie werken, tonen zelfverzekerdheid in hun huidige rol en toekomstpotentie in deze bedrijfstak. Daarnaast verwachten ze de komende vijf tot tien jaar in de tech-sector te blijven. Het onderzoek identificeert ook acties die vrouwelijke tech-professionals (kunnen) nemen om gendergelijkheid op de werkvloer te bevorderen, en belangrijke proactieve maatregelen voor techbedrijven om vrouwen meer kans van slagen te geven in tech.

"We hebben vandaag de dag de kans om voor een echte en blijvende verandering te zorgen, en om iets positiefs door te geven aan de volgende generatie vrouwen in tech. Daarom presenteert Booking.com zich bij de jaarlijkse Web Summit in Lissabon als host van de Women in Tech-lounge, een ruimte waar vrouwen kunnen netwerken en ervaringen kunnen delen, en waar één-op-één-sessies worden gehouden voor vrouwen in tech met leidinggevenden van Booking.com en andere leiders uit de sector." zegt Gillian Tans, CEO van Booking.com.

Het volledige bericht en beeldmateriaal in hoge resolutie is de vinden op de Booking.com Newsroom Nederland .

OVER BOOKING.COM

Bij Booking.com verbinden we reizigers met de grootste keuze wereldwijd van geweldige plekken om te verblijven. De Booking.com-website en mobiele apps zijn beschikbaar in 43 talen, bieden 28 miljoen+ gerapporteerde listings, inclusief meer dan 5,7 miljoen vermeldingen van huizen, appartementen en andere unieke accommodaties en dekken meer dan 143.000 bestemmingen in 230 landen en gebieden over de hele wereld. Dagelijks worden er meer dan 1,5 miljoen kamernachten geboekt op ons platform. Dankzij ons klantenserviceteam kunnen klanten Booking.com 24/7 bereiken voor ondersteuning in 43 talen, dag en nacht.

Booking.com B.V. is in 1996 opgericht in Amsterdam en van een kleine Nederlandse startup uitgegroeid tot een van de grootste e-commerce bedrijven ter wereld. Booking.com is onderdeel van Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG), Booking.com heeft meer dan 17.000 werknemers, in meer dan 198 kantoren wereldwijd.

Volg ons op Twitter en Instagram, vind ons leuk op Facebook, en bezoek onze global media room.

Neem voor vragen contact op met Edelman: nomi.meijs@edelman.com