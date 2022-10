Meet'Up Greentech 2022

PARIS, 10 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le Meet'Up Greentech revient cette année le 18, 19 et 20 octobre dans un format hybride avec une première journée en présentiel à Station F. Venez rencontrez les acteurs de l'écosystème de la greentech française dans cet évènement entièrement gratuit.

Le Meet'Up Greentech, organisé par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et le ministère de la Transition énergétique, est un temps fort pour accélérer les politiques de transition écologique et énergétique et créer des opportunités de développement commercial.

Greentech Meet'Up Teaser Le rendez-vous français de l’écosystème de la greentech

En 2021, l'événement a rassemblé plus de 3 200 participants dont 1 150 start-up et PME innovantes, 130 investisseurs, 200 acheteurs publics, de nombreux grands-groupes, médias, chercheurs et experts. Grâce à la synergie qu'apporte l'écosystème de la greentech française, plus de 2 000 rendez-vous d'affaires et 25 conférences comprenant 117 intervenants de premier plan se sont tenus.

Pour cette édition 2022, venez retrouver des start-up et des PME greentech emblématiques : les 46 nouvelles entreprises innovantes labellisées Greentech Innovation par les ministères de la Transition écologique, de la Cohésion des territoires et de la Transition énergétique, des start-up du Green20 et d'Agri20, ainsi que les partenaires de choix de cet événement : la mission French Tech, Bpifrance et Business France, l'Afnor et l'Agence de l'Innovation pour les Transports sur leur stand à Station F.

Profitez :

des conférences portant sur les thématiques des politiques de transition écologique et énergétique,

des sessions pitch présentant les projets des start-up et PME,

du networking en ligne et à Station F,

des rendez-vous d'affaires.

La nouveauté cette année : une session pitch dédiée aux collectivités territoriales, leur permettant d'exprimer leurs besoins en termes d'innovation verte afin de dynamiser la commande publique.

Pour vous inscrire et pouvoir avoir accès aux rendez-vous d'affaires en ligne, cliquez sur le lien ci-contre : https://meetup-greentech.fr/fr/

Pour plus d'information, rendez-vous sur notre site internet et nos réseaux sociaux :

Site internet : greentechinnovation.fr/meetup-greentech-France

LinkedIn : Greentech Innovation

Twitter : @GreentechInno

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1917101/Greentech_Teaser_Meet_Up.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1917099/Greenwich_Innovation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1917098/Greentech_Innovation_Logo.jpg

Contact média : Elodie Antoine, [email protected]

SOURCE Greentech Innovation