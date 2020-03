Megaexposição da XCMG brilha na CONEEXPO-CON/AGG 2020, originando novos pedidos e novos parceiros

O conjunto abrangente de 24 produtos principais da XCMG, divididos em seis categorias, oferecem uma ampla variedade de soluções de construção para clientes do mercado de segmento superior da América do Norte: três guindastes inovadores, novas carregadeiras XC9 personalizadas para a América do Norte, oito escavadeiras que operam pequenas e grandes tonelagens, máquinas rodoviárias integradas, equipamentos de perfuração seguros e econômicos energeticamente, bem como plataformas elevatórias móveis de trabalho com recursos inteligentes.