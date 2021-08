Megaport anuncia Megaport PartnerVantage, um novo programa de parceiros desenvolvido para facilitar a conectividade NaaS

BRISBANE, Austrália, 3 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), provedora líder global de rede como serviço (NaaS), anunciou hoje o desenvolvimento do Megaport PartnerVantage, um novo programa de parceiros desenvolvido para ajudar as operadoras de data center, provedores de serviços gerenciados, revendedores de valor agregado, integradores de sistemas, agentes e outros provedores de tecnologia a oferecer conectividade de rede como serviço (NaaS) com facilidade para acelerar a transformação digital de seus clientes.

O Megaport PartnerVantage tornará mais fácil para os parceiros incorporar soluções de NaaS como conectividade em nuvem, roteamento virtual e redes edge a seu portfólio de ofertas, para que possam aumentar o faturamento e impulsionar o sucesso dos clientes. O programa fornecerá um conjunto abrangente de ferramentas e recursos que permitirão que os respeitados parceiros da Megaport gerenciem todos os seus relacionamentos com os clientes, desde o orçamento, até o fornecimento e o faturamento, a partir de um único painel de controle. O Megaport PartnerVantage foi projetado para facilitar o processo de vendas dos parceiros, para que eles possam se concentrar na entrega de valor estratégico a seus clientes.

O Megaport PartnerVantage incluirá os seguintes recursos para parceiros:

VantageHub : uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com parceiros (PRM) que atua como um único portal integrado que fornecerá todos os recursos que os parceiros precisam para impulsionar e gerenciar seus relacionamentos com clientes da Megaport.

: uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com parceiros (PRM) que atua como um único portal integrado que fornecerá todos os recursos que os parceiros precisam para impulsionar e gerenciar seus relacionamentos com clientes da Megaport. VantageTransact: um portal transacional para parceiros que permitirá o autoprovisionamento e a gestão sob demanda de serviços da Megaport para os clientes.

um portal transacional para parceiros que permitirá o autoprovisionamento e a gestão sob demanda de serviços da Megaport para os clientes. VantageFunds: incentivos financeiros que ajudarão os parceiros a visualizar e gerenciar as recompensas que estão recebendo, incluindo descontos de front-end, comissões e fundos de desenvolvimento de marketing (FDM).

incentivos financeiros que ajudarão os parceiros a visualizar e gerenciar as recompensas que estão recebendo, incluindo descontos de front-end, comissões e fundos de desenvolvimento de marketing (FDM). VantageSelling: suporte de vendas dedicado com gerentes de contas de parceiros designados e arquitetos de soluções para parceiros.

suporte de vendas dedicado com gerentes de contas de parceiros designados e arquitetos de soluções para parceiros. VantageLearn: módulos de treinamento sob demanda que oferecerão cursos flexíveis para aumentar as vendas de parceiros, assim como treinamento técnico e recursos de suporte.

módulos de treinamento sob demanda que oferecerão cursos flexíveis para aumentar as vendas de parceiros, assim como treinamento técnico e recursos de suporte. VantageMarketing: suporte de marketing para parceiros que incluem kits de ferramentas de marca conjunta, campanhas, battlecards e outros materiais de marketing que ajudarão os parceiros a impulsionar a demanda.

O Megaport PartnerVantage oferecerá dois planos, Prestige e Preferred, com diferentes níveis de requisitos financeiros, de treinamento e de marketing que impulsionarão o aumento dos níveis de incentivos financeiros e recursos adicionais de vendas e marketing. O programa foi desenvolvido para ajudar os parceiros a oferecer sucesso de longo prazo aos clientes em suas iniciativas de transformação digital e em nuvem.

"Valorizamos nosso relacionamento com a Megaport e esperamos continuar nosso trabalho juntos no fornecimento das melhores soluções de conectividade da categoria para enfrentar os desafios complexos da transformação digital de nossos clientes", disse Paul Comito, CEO da Securiton Technologies. "Com nossa participação no Megaport PartnerVantage, estamos capacitando os clientes a inovar com redes modernizadas e ágeis em sua base."

"Estabelecemos uma estreita parceria com a Megaport desde o fornecimento do Service Exchange em 2016 e esperamos continuar nossa colaboração no fornecimento de soluções de conectividade flexíveis e abertas para enfrentar os desafios complexos da transformação digital de nossos clientes empresariais", disse Chris Sharp, diretor de tecnologia da Digital Realty. "Compartilhamos uma visão comum do poder da interconexão aberta para revelar o valor contido nos negócios digitais, à medida que nos associamos para construir a maior estrutura aberta do setor. Nossa participação no Megaport PartnerVantage permitirá ainda mais que comunidades de dados conectados em todo o mundo inovem com base na interconexão ágil e modernizada."

"Nossos parceiros são vitais para nosso negócio, para o sucesso de nossos clientes e para nossos objetivos de crescimento de longo prazo", disse Rodney Foreman, diretor de faturamento da Megaport. "O Megaport PartnerVantage representa um marco significativo no cumprimento de nossa promessa a nossos parceiros de ajudar a impulsionar seu crescimento de longo prazo. Reduzir o tempo e a complexidade das conexões à nuvem e aos endpoints de serviços acelera as iniciativas de transformação digital e aumenta as oportunidades de faturamento tanto para nossos parceiros quanto para nossos clientes. Trabalhamos em estreita colaboração com nossos parceiros no desenvolvimento desse programa para garantir que o PartnerVantage os ajude a atingir seus objetivos, ao mesmo tempo que simplificamos o trabalho com a Megaport. Esperamos continuar nossa colaboração com eles para ajudar a impulsionar seu sucesso."

Para mais informações sobre o PartnerVantage da Megaport, acesse megaport.com/partners.

Sobre a Megaport

A Megaport é um provedor líder de soluções de rede como serviço (NaaS). A rede definida por software (SDN) global da empresa ajuda as empresas a conectar rapidamente sua rede a serviços por meio de um portal fácil de usar ou de nossa API aberta. A Megaport oferece recursos de rede ágil que reduzem os custos operacionais e aumentam a velocidade de lançamento no mercado em comparação com as soluções de rede tradicionais. A Megaport faz parceria com os principais provedores de serviços em nuvem do mundo, como AWS, Microsoft Azure e Google Cloud, bem como com as maiores operadoras de data center, integradores de sistemas e provedores de serviços gerenciados do mundo. A Megaport é uma empresa com certificação ISO/IEC 27001.

