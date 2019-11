Megaport lance son offre de Réseau en tant que service (NaaS) au Japon, et permet ainsi d'accéder directement à des services infonuagiques de premier plan par l'entremise d'un unique réseau international

Cette plate-forme d'interconnexion mondiale, neutre et réalisée par logiciel, la première en son genre, permet aux entreprises multinationales basées au Japon et dans le monde entier d'accélérer, de simplifier et de maximiser leurs investissements sur le cloud grâce à une connectivité directe à ce dernier.

BRISBANE, Australie, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Megaport (ASX : MP1), un fournisseur international de Réseau en tant que service (NaaS) de premier plan a annoncé aujourd'hui avoir étendu son offre de services au Japon. Ses services de connectivité au cloud sont désormais accessibles à Tokyo par l'entremise de plusieurs centres de données, dont Equinix TY2, TY4 et AT TOKYO CC1. Il est prévu que d'autres centres viennent s'ajouter à la liste, dont NTT DATA Otemachi, Colt Shiohama, NEC Kanagawa, MC-Digital Realty Mitaka et TELEHOUSE TOKYO Otemachi. Les clients peuvent profiter de connexions directes aux bretelles d'accès au cloud AWS, Azure, Oracle et IBM au Japon. Actuellement disponible dans 102 villes à travers le monde, Megaport connecte plus de 525 centres de données et 141 bretelles d'accès au cloud et permet ainsi aux entreprises japonaises d'accéder directement et sans annicroche à des services infonuagiques et informatiques au niveau mondial sans avoir à gérer une infrastructure réseau complexe.

Les entreprises ayant une empreinte informatique mondiale peuvent immédiatement profiter de la présence de Megaport au Japon pour se connecter à la demande à des centres de données clés. La capacité à assurer la fourniture d'une ossature informatique entre plusieurs régions de service, régions du cloud et centres de données en temps quasi-réel via la trame d'interconnexion de Megaport accélère la croissance des capacités infonuagiques hybrides au niveau mondial et prend en charge la croissance des données et la localisation des applications critiques.

Le marché japonais de l'infonuagique est entré dans une période de maturité, selon IDC. Les réseaux en nuage ont là une chance énorme de soutenir l'adoption continue des services infonuagiques au Japon. L'essor de Megaport au Japon est porteur d'une forte valeur ajoutée pour les utilisateurs finaux et les partenaires. Il en résulte un choix élargi de fournisseurs de services et un meilleur accès à la connectivité directe au cloud. Cet essor permet également aux fournisseurs de services infonuagiques d'accroître rapidement leur portée et permet à davantage de clients de se connecter facilement à leurs services à partir du Japon. Les clients peuvent établir des connexions robustes entre nuages pour prendre en charge les architectures multinuagiques avec Megaport Cloud Router, un service puissant de routeur virtuel.

Cela comporte les avantages suivants :

Choix : Megaport permet d'accéder directement et de façon privée à 141 bretelles d'accès au cloud à la pointe de la technologie et à plus de 525 centres de données, notamment à des bretelles d'accès au cloud à Tokyo .

Megaport permet d'accéder directement et de façon privée à 141 bretelles d'accès au cloud à la pointe de la technologie et à plus de 525 centres de données, notamment à des bretelles d'accès au cloud à . Sécurité et performance : Des connexions privées, fiables et directes qui contournent l'Internet public.

: Des connexions privées, fiables et directes qui contournent l'Internet public. Marché : Un écosystème international de plus de 350 fournisseurs de services, dont Alibaba, AWS, Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure, Nutanix, Oracle Cloud, Salesforce et SAP.

Un écosystème international de plus de 350 fournisseurs de services, dont Alibaba, AWS, Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure, Nutanix, Oracle Cloud, Salesforce et SAP. Simplicité d'utilisation : Activez des architectures hybrides cloud, multi-cloud et entre nuages via un approvisionnement par interface graphique avec le Megaport Cloud Router intelligent.

Activez des architectures hybrides cloud, multi-cloud et entre nuages via un approvisionnement par interface graphique avec le Megaport Cloud Router intelligent. Performance : Localisez les applications et assurez leur terminaison plus près de la limite, là où la performance est importante.

Localisez les applications et assurez leur terminaison plus près de la limite, là où la performance est importante. Flexibilité : La connectivité élastique répond aux besoins des entreprises et s'aligne sur les modèles de consommation en nuage.

« Le Japon s'est avéré être l'un des principaux marchés en nuage de la région Asie-Pacifique et a connu une croissance rapide ces dernières années », a déclaré Josh Munro, vice-président directeur pour la région Asie-Pacifique chez Megaport. « Megaport est très enthousiaste à l'idée de lancer ses services à Tokyo. Nos clients existants vont ainsi pouvoir accompagner le développement de l'entreprise. Cela offrira également à Megaport de nouveaux débouchés locaux en termes de partenariat et de clientèle. Nous tenons à remercier sincèrement notre centre de données et nos partenaires infonuagiques de nous avoir aidés à mettre en place une présence solide et un large éventail de services au Japon. Nous sommes impatients de poursuivre notre expansion à Osaka en 2020 et de faire reposer notre essor sur les bases solides que nous avons érigées. »

« Les fournisseurs de services infonuagiques ont réalisé des investissements massifs au Japon pour répondre à la demande croissante », a déclaré Vincent English, PDG de Megaport. « Les entreprises japonaises ont de plus en plus recours à de multiples fournisseurs de services pour mettre au point leur nouvelle génération de services informatiques. Megaport est ravi de s'associer aux principaux centres de données du pays pour accroître la portée des services infonuagiques, là où les entreprises hébergent leurs infrastructures informatiques privées essentielles. Megaport Cloud Router étant désormais disponible au Japon, les clients peuvent connecter directement leurs fournisseurs de services ensemble pour les applications entre nuages. Le Megaport Software Defined Network (SDN) est synonyme de choix, de flexibilité et de facilité d'utilisation. Il repose sur un réseau mondial unique et permet aux entreprises de simplifier et d'accélérer leur transition vers le cloud. »

Les services de Megaport sont dès à présent accessibles à Tokyo et le seront à Osaka d'ici fin mars 2020.

A propos de Megaport

Megaport est le premier fournisseur mondial de services d'interconnexion élastique. Grâce au réseautage défini par logiciel (SDN), la plate-forme mondiale de la société permet aux clients de connecter rapidement leur réseau à d'autres services sur l'ensemble du réseau Megaport. Les services peuvent être directement contrôlés par les clients via des appareils mobiles, leur ordinateur ou notre API ouverte. Megaport connecte plus de 1 500 clients répartis plus de 525 centres de données à travers le monde. Megaport est un partenaire technologique Alibaba Cloud, un partenaire technologique AWS, un partenaire AWS Networking Competency, un partenaire Google Cloud Interconnect, un fournisseur IBM Direct Link Cloud Exchange, un partenaire Microsoft Azure Express Route, un partenaire Nutanix Direct Connect, un partenaire Oracle Cloud, un partenaire Salesforce Express Connect et un membre de l'écosystème ouvert SAP PartnerEdge.

Pour en savoir davantage sur Megaport, veuillez consulter : www.megaport.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/996752/Megaport_Logo.jpg

Related Links

http://www.megaport.com



SOURCE Megaport