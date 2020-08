Megaport transformando edge de rede com desenvolvimento do Megaport Virtual Edge. Plataforma desenvolvida pela Megaport possibilita capacidades de SD-WAN por meio de colaboração estratégica.

BRISBANE, Austrália, 17 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), uma provedora líder global de Rede como Serviço (NaaS, na sigla em inglês), anunciou hoje o lançamento do Megaport Virtual Edge (MVE), um produto inovador que possibilitará a hospedagem de Virtualização de Funções de Rede (NFV, na sigla em inglês), como capacidades SD-WAN, diretamente na Rede Definida por Software (SDN, na sigla em inglês) global da Megaport. Com o MVE, os clientes se conectarão à plataforma extensiva da Megaport para organizar e estender suas funções de rede mais perto do edge, em tempo real, e sem a necessidade de implementar hardware. A Megaport e a Cisco estão colaborando para possibilitar o Cisco SD-WAN como o primeiro caso de uso no MVE.

"À medida que as empresas e prestadores de serviço começam a entender plenamente os benefícios do SD-WAN, a capacidade de os clientes da Megaport realizar um "spin-up" (aceleração até a rotação máxima) facilmente, e em minutos, em aplicativos virtuais SD-WAN em todo o mundo em nossa plataforma representa um grande facilitador para as organizações globais", declarou Vincent English, CEO da Megaport. "Ter essas aplicações virtuais plenamente integradas na Plataforma de Interconexão Megaport alavancando nossa conectividade multinuvem leva isso a outro nível."

E pegada MVE altamente distribuída se alinhará com centrais globais de comércio para apoiar a localização de tráfego para redes de baixa latência e proporcionará uma porta de interconexão para gerenciar com segurança a interconexão multinuvem e multilocal. O MVE inclui funcionalidade de gateway para conectar-se com a SDN da Megaport de uma maneira de neutra em plataforma e agnóstica em tecnologia, permitindo aos clientes irem além dos modelos de rede de legado e adotarem uma abordagem unificada à gestão de sua rede.

SD-WAN no MVE

A SD-WAN, o primeiro caso de uso de rede com suporte do MVE, permite aos clientes tirar proveito da rede sob demanda e segura da Megaport, a partir de qualquer local SD-WAN conectado à Internet ao redor do mundo. Isso capacita os clientes à edificação de uma arquitetura de rede multinuvem unificada escalável à medida que seu negócio aumenta — em questão de minutos.

Os clientes hospedarão e gerenciarão plenamente instâncias de dispositivos SD-WAN no MVE a fim de conectarem-se à malha de interconexão global da Megaport com locais habilitados à SD-WAN. A configuração e a manutenção de instâncias SD-WAN é habilitada por meio de um API e, em breve, estará disponível por meio do portal "aponte-e-cliente" da Megaport. Uma vez conectados, os locais habilidades à SD-WAN podem proporcionar conexões sob demanda ao ecossistema líder da Megaport de provedores de serviços de nuvem e TI, além de mais de 700 centrais de dados habilitadas.

A Megaport está integrada com mais de 200 serviços de acesso à nuvem — a maior parte deles sendo plataforma neutra de interconexão elástica — e tem um ecossistema de mais de 360 provedores de serviço 360, entre os quais Alibaba Cloud, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud, Oracle Cloud, e Salesforce, entre outros. O MVE revela a força do ecossistema da Megaport e o torna disponível, independentemente do local.

A SDN da Megaport proporciona conectividade privada em nível de operadora que escala e assegura o tráfego a locais vitais e provedores de serviço, a fim de tratar de requisitos de desempenho e segurança para aplicações críticas à missão. Mais de 1.850 clientes confiam na Megaport para alimentar seus negócios digitais.

SD-WAN nos Destaques do MVE

Conexões habilitadas por IP para a primeira plataforma de interconexão elástica do setor da Megaport.

Tenha sua própria licença SD-WAN.

Altamente distribuíra para conexões localizadas.

Provisionamento de rede "aponte-e-clique" para dar suporte à interconexão entre locais filiais, centrais de dados, provedores de serviços em nuvem e serviços de TI.

Provisionamento em tempo real de infraestrutura de rede virtual e interconexões.

Nenhum hardware a enviar, instalar ou gerenciar.

Modelo de consumo PAYG (pagamento conforme o uso).

Provisionamento de rede unificada de ponta a ponta e gestão para transformar redes de legado.

Conexões multinuvem seguras para mais de 360 provedores de serviço e mais de 700 centrais de dados habilitadas.

Colaboração Cisco SD-WAN

A Megaport e a Cisco têm uma iniciativa para integrar o Megaport Virtual Edge com a SD-WAN segura da Cisco, alimentada pela Viptela, a fim de habilitar a interoperação da SDA da Megaport com a tecnologia da malha SD-WAN da Cisco. A Megaport e a Cisto convidaram uma lista seleta de clientes para participar da fase beta do programa MVE. A disponibilidade geral da plataforma SD-WAN da Cisco no MVE está planejada para o primeiro trimestre de 2021.

"O desenvolvimento do Megaport Virtual Edge marca um ponto de transformação para a Megaport", declarou Bevan Slattery, fundador e presidente da Megaport. "Ao criar uma plataforma que unirá vários tipos de acesso de rede diretamente à SDN da Megaport, nós possibilitamos efetivamente a conexão a nosso ecossistema líder de provedores de serviço e centrais de dados a partir de qualquer lugar do mundo. Isso colocará a força da interconexão elástica nas mãos de mais negócios ao redor do mundo. Estamos animados em trabalhar com a Cisco a fim de integrar seus serviços SD-WAN no MVE, a fim de que os clientes possam obter pleno controle quanto a como eles se conectam aos serviços vitais que alimentam seus negócios."

Para mais informações sobre o Megaport Virtual Edge, ou para expressar interesse no programa em fase beta, acesse megaport.com/mve.

Sobre a Megaport

A Megaport é a provedora global líder de serviços de Interconexão Elástica. Usando a Rede Definida por Software (SDN), a plataforma global da Empresa permite aos clientes conectar rapidamente sua rede a outros serviços em toda a Rede Megaport. Os serviços podem ser diretamente controlados por clientes por meio de seus dispositivos móveis, computadores nossa API aberta. A Megaport conecta mais de 1.850 clientes em mais de 700 centrais de dados habilitadas em todo o mundo. A Megaport é uma Alibaba Cloud Technology Partner, AWS Technology Partner, AWS Networking Competency Partner, Cloudflare Network Interconnect Partner, Google Cloud Interconnect Partner, IBM Direct Link Cloud Exchange provider, Microsoft Azure Express Route Partner, Nutanix Direct Connect Partner, Oracle Cloud Partner, Rackspace RackConnect Partner, Salesforce Express Connect Partner, e SAP PartnerEdge Open Ecosystem Partner.

