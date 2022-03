MEGIN annonce la vente de TRIUX™ neo au Centre médical de l'Université du Nebraska

Les scientifiques et les cliniciens de l'UNMC sont à la pointe des découvertes et des avancées médicales, transformant des vies partout dans l'État et dans le monde. Leurs installations ultramodernes permettent aux diplômés, aux élèves en médecine, aux résidents, aux boursiers et aux professeurs de l'UNMC d'étudier et de travailler dans un environnement de recherche universitaire à la pointe de la technologie. Le campus d'Omaha compte plus de 68 748 mètres carrés d'espace de recherche dédié et offre des dizaines de technologies et de services partagés.

Le TRIUX™ neo de MEGIN est une technologie très sensible qui peut détecter et localiser avec précision les événements neuronaux générés dans le cerveau avec une résolution exquise. Le TRIUX™ neo offre les informations fonctionnelles les plus précises actuellement disponibles sur le marché pour l'imagerie cérébrale fonctionnelle chez les enfants, les adolescents et les adultes.

UNMC/Nebraska Medicine a commencé à utiliser la MEG en 2009 et a été l'une des premières institutions à utiliser cet appareil aux États-Unis. Le laboratoire MEG de l'UNCM envisage d'utiliser la technologie MEG non invasive de MEGIN tant pour les services cliniques que pour les initiatives de recherche.

« Grâce à cette nouvelle technologie, nous espérons fournir des services de diagnostic MEG de pointe aux patients présentant les cas d'épilepsie les plus difficiles, pour les années à venir, en collaboration avec tous les principaux centres d'épilepsie de la région. Les patients, y compris les jeunes enfants, obtiendront la cartographie cérébrale anatomique pré-chirurgicale la plus précise possible des fonctions langagières, motrices, sensorielles, visuelles et auditives, ce qui est essentiel pour une planification chirurgicale efficace », explique le Dr Valentina Gumenyuk, professeur adjoint au service des sciences neurologiques de l'UNMC.

Les chercheurs de l'UNMC, sous la direction du Dr Olga Taraschenko, directeur du Comprehensive Epilepsy Center, utiliseront la MEG pour identifier les schémas de connectivité cérébrale fonctionnelle chez les patients atteints d'épilepsie grave, y compris ceux qui doivent subir une intervention chirurgicale, afin de déterminer la façon dont leurs crises peuvent affecter les connexions cérébrales et la cognition.

La MEG sera également déployée dans le cadre d'études de recherche clinique et translationnelle pour diagnostiquer les tumeurs cérébrales, en collaboration avec le Buffet Cancer Center de l'UNMC et le département de neurochirurgie de l'UNMC dirigé par le Dr Aviva Abosch, neurochirurgien fonctionnel de renom. Un autre projet innovant utilisera la MEG pour identifier les biomarqueurs précoces de certains types de démence tels que la maladie d'Alzheimer, la maladie à corps de Lewy et la démence frontotemporale, afin d'accroître les possibilités de traitement précoce, et d'étudier les anomalies liées au sommeil chez ces patients.

« Le nouvel appareil MEG est une autre flèche dans notre merveilleux carquois de technologies et d'outils conçus pour faire progresser la découverte des mécanismes cérébraux en tant que cibles pour de nouveaux traitements et remèdes destinés aux patients, aux familles et aux communautés que nous servons », déclare le Dr Matthew Rizzo, président du département des sciences neurologiques de l'UNMC.

À propos de MEGIN

MEGIN est une société de technologie neuroscientifique basée à Helsinki, en Finlande. La société est spécialisée dans le développement de solutions innovantes de cartographie fonctionnelle du cerveau destinées à l'évaluation pré-chirurgicale de l'épilepsie, des tumeurs cérébrales ou d'autres lésions cérébrales. Depuis plus de 30 ans, MEGIN est le leader mondial de la technologie de magnétoencéphalographie (MEG). Le TRIUX™ neo offre une vue non invasive et en temps réel de l'activité neuronale propre au patient avec une précision millimétrique et une résolution de l'ordre de la milliseconde, permettant ainsi de disposer des informations les plus précises actuellement disponibles sur le marché.

Copyright 2022 © Le TRIUX™ neo de MEGIN est disponible à la vente dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, au Japon, au Canada, aux États-Unis, ainsi que dans certains autres pays. Dans les autres zones géographiques, contactez votre représentant MEGIN local. Le TRIUX™ neo est approuvé pour une utilisation permettant de localiser de manière non invasive les régions d'activité épileptique dans le cerveau et, en conjonction avec d'autres données diagnostiques, dans la planification neurochirurgicale. Toutes les autres applications sont liées à la recherche.

