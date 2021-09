Mehr als 150 Branchenführer und Unternehmen fordern entschlossene Maßnahmen der Regierung, um die vollständige Dekarbonisierung der internationalen Schifffahrt bis 2050 zu ermöglichen

Die Unterzeichner des Call to Action for Shipping Decarbonization fordern die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, die Schifffahrt an das Temperaturziel der Pariser Vereinbarung anzupassen. Der Privatsektor unternimmt bereits wichtige Schritte zur Dekarbonisierung der globalen Lieferketten. Jetzt müssen die Regierungen die politischen Maßnahmen ergreifen, die den Übergang beschleunigen und die emissionsfreie Schifffahrt bis 2030 zur Standardlösung machen.

COPENHAGEN, Dänemark, 21. September 2021 /PRNewswire/ -- Die vollständige Dekarbonisierung des internationalen Seeverkehrs ist dringend notwendig und machbar. Dies ist die klare Botschaft von mehr als 150 führenden Vertretern der Branche und Organisationen, die die gesamte maritime Wertschöpfungskette repräsentieren, einschließlich Schifffahrt, Fracht, Energie, Finanzen, Häfen und Infrastruktur. In Verbindung mit der UN-Generalversammlung und im Vorfeld der entscheidenden Klimaverhandlungen auf der COP26 in Glasgow im November dieses Jahres fordern sie die Regierungen auf, mit der Industrie zusammenzuarbeiten, um die politischen Maßnahmen und Investitionen zu verwirklichen, die erforderlich sind, um die kritischen Wendepunkte bei der Dekarbonisierung der globalen Lieferketten und der Weltwirtschaft zu erreichen.

Zu den Unterzeichnern des Call to Action for Shipping Decarbonization gehören einige der weltweit größten Akteure des globalen Handels: A.P. Moller - Maersk, BHP, BP, BW LPG, Cargill, Carnival Corporation, Citi, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Euronav, GasLog, Hapag-Lloyd, Lloyd's Register, Mitsui O.S.K. Lines, MSC Mediterranean Shipping Company, Olympic Shipping and Management, Panama Canal Authority, Port of Rotterdam, Rio Tinto, Shell, Trafigura, Ultranav, Volvo, und Yara.

Schiffe transportieren rund 80 % des weltweiten Handels und sind für etwa 3 % der weltweiten Treibhausgasemissionen (THG) verantwortlich. 2018 hat die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) der Vereinten Nationen eine erste Treibhausgasstrategie verabschiedet. Sie zielt darauf ab, die gesamten jährlichen Treibhausgasemissionen der internationalen Schifffahrt bis 2050 um mindestens 50 % gegenüber 2008 zu senken. Eine Überarbeitung der Strategie ist für das Jahr 2023 festgelegt.

„Jetzt ist es an der Zeit, unsere Ambitionen zu erhöhen und die Schifffahrt weltweit - ein wichtiger Träger des globalen Handels - mit den Zielen der Pariser Vereinbarung in Einklang zu bringen. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um den Übergang der Schifffahrtsindustrie zu Netto-Null-Emissionen voranzutreiben, und mit der Unterstützung starker politischer Maßnahmen können wir unsere gemeinsamen Anstrengungen zur Dekarbonisierung der Weltwirtschaft beschleunigen", sagte Jane Fraser, CEO von Citi.

Der Privatsektor ergreift bereits konkrete Maßnahmen zur Dekarbonisierung der Schifffahrt. Dazu gehören Investitionen in F&E und Pilotprojekte, die Bestellung und der Bau von kohlenstoffneutral betriebenen Schiffen, der Kauf von emissionsfreien Schifffahrtsdiensten, Investitionen in die Herstellung von emissionsfreien Kraftstoffen, Investitionen in Hafen- und Bunkerinfrastrukturen sowie die Bewertung und Offenlegung der Klimaausrichtung von schifffahrtsbezogenen Aktivitäten.

„Wenn die Welt dekarbonisiert werden soll, muss auch die Schifffahrt dekarbonisiert werden. Unsere Kunden erwarten von uns, dass wir die Emissionen ihrer Lieferkette dekarbonisieren. Wir investieren in erheblichem Umfang in kohlenstoffneutrale Emissions-Technologien, die bereits verfügbar sind. Damit solche Investitionen in unserer Branche zum Standard werden, brauchen wir eine marktbasierte Maßnahme, um die Wettbewerbslücke zwischen fossilen und emissionsfreien Kraftstoffen von heute und den kohlenstoffneutralen Kraftstoffen von morgen zu schließen", sagt Henriette Hallberg Thygesen, CEO, Fleet & Strategic Brands, A.P. Moller - Maersk.

„Die Dekarbonisierung der Schifffahrt ist sowohl entscheidend für das Erreichen der globalen Netto-Null-Emissionen als auch zunehmend dringlich. Die politischen Entscheidungsträger haben die historische Chance, diesen Prozess zu beschleunigen, indem sie eine globale Kohlenstoffabgabe auf Schiffskraftstoffe einführen, um die Dekarbonisierung voranzutreiben und Anreize für Investitionen in emissionsfreie Kraftstoffe und Schiffe zu schaffen. Die Zeit zum Handeln ist jetzt gekommen", sagt Jeremy Weir, Vorstandsvorsitzender und CEO von Trafigura.

„Die Dekarbonisierung der Schifffahrt sollte kein Land zurücklassen. Um den Übergang zur emissionsfreien Schifffahrt und zu emissionsfreien Kraftstoffen gerecht und inklusiv zu gestalten, müssen politische Maßnahmen sicherstellen, dass die Dekarbonisierung der Schifffahrt auch Arbeitsplätze und Chancen für Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern mit sich bringt", sagte Johannah Christensen, CEO des Global Maritime Forum.

Die Unterzeichner des Call to Action for Shipping Decarbonization rufen die führenden Politiker der Welt dazu auf:

Verpflichtung zur Dekarbonisierung der internationalen Schifffahrt bis 2050 und Vorlage eines klaren und gerechten Umsetzungsplans zur Erreichung dieses Ziels bei der Verabschiedung der IMO-THG-Strategie im Jahr 2023.

Unterstützung von emissionsfreien Schifffahrtsprojekten im industriellen Maßstab durch nationale Maßnahmen, z. B. durch die Festlegung klarer Dekarbonisierungsziele für die inländische Schifffahrt und durch die Schaffung von Anreizen und Unterstützung für Erstanbieter und die breitere Einführung emissionsfreier Kraftstoffe und Schiffe.

Ergreifung politischer Maßnahmen, die den emissionsfreien Schiffsverkehr bis 2030 zum Standard machen, einschließlich sinnvoller marktbasierter Maßnahmen, die bis 2025 wirksam werden und den kommerziellen Einsatz von emissionsfreien Schiffen und Kraftstoffen im internationalen Schiffsverkehr unterstützen können.

Call to Action for Shipping Decarbonization wurde von einer Multi-Stakeholder-Taskforce entwickelt, die von der Getting to Zero Coalition einberufen wurde - einer Partnerschaft zwischen dem Global Maritime Forum, dem Weltwirtschaftsforum und Friends of Ocean Action. Zu den Mitgliedern der Taskforce gehören Cargill Ocean Transportation, Citi, das COP26 Climate Champions Team, die Energy Transitions Commission, Lloyd's Register, Port of Antwerp, Torvald Klaveness, Trafigura, Yara und UMAS.

Erfahren Sie mehr zu Call to Action for Shipping Decarbonization und sehen Sie hier die vollständige Liste der Unterzeichner.

Erfahren Sie mehr zu den konkreten Maßnahmen, die die Unterzeichner des Call to Action for Shipping Decarbonization zur Unterstützung der Dekarbonisierung der Schifffahrt ergreifen, hier.

