Mehr Freude am Spielen für alle und auf allen Geräten: Microsoft übernimmt Activision Blizzard

REDMOND, Washington und SANTA MONICA, Kalifornien, 19. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Videospiele sind zur größten und am schnellsten wachsenden Form der Unterhaltung geworden: Drei Milliarden Menschen spielen heute aktiv Spiele und die Branche wird von einer neuen Generation angetrieben, die sich in der interaktiven Unterhaltung zuhause fühlt. Heute hat Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT ) Pläne zur Übernahme von Activision Blizzard Inc. (Nasdaq: ATVI ), einem führenden Spieleentwickler und Anbieter von interaktiven Unterhaltungsinhalten, angekündigt. Diese Übernahme wird das Wachstum im Gaming-Geschäft von Microsoft über Mobiltelefone, PCs, Konsolen und in der Cloud beschleunigen und wird Bausteine für das Metaversum liefern.

Microsoft erwirbt Activision Blizzard zum Preis von 95,00 USD pro Aktie in einer Bargeldtransaktion im Wert von 68,7 Milliarden USD, einschließlich der Nettoliquidität von Activision Blizzard. Nach Abschluss der Transaktion wird Microsoft damit zum drittgrößten Gaming-Unternehmen der Welt nach Tencent und Sony, gemessen am Umsatz. Die geplante Übernahme umfasst berühmte Franchises der Studios Activision, Blizzard und King wie „Warcraft", „Diablo", „Overwatch", „Call of Duty" und „Candy Crush" sowie die weltweiten E-Sport-Aktivitäten durch Major League Gaming. Das Unternehmen hat Studios auf der ganzen Welt mit fast 10.000 Mitarbeitern.

Bobby Kotick wird weiterhin als CEO von Activision Blizzard tätig sein, und er und sein Team werden sich weiterhin darauf konzentrieren, die Unternehmenskultur zu stärken und das Geschäftswachstum zu beschleunigen. Sobald die Übernahme abgeschlossen ist, wird das Activision Blizzard-Geschäft Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, unterstehen.

„Videospiele sind heute die dynamischste und aufregendste Kategorie der Unterhaltung auf allen Plattformen und sie werden eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Metaversums-Plattformen spielen", so Satya Nadella, Vorsitzender und CEO von Microsoft. „Wir investieren umfassend in erstklassigen Inhalt, in die Community und die Cloud, um ein neues Zeitalter des Videospiels einzuleiten, in der die Spieler und Entwickler an erster Stelle stehen und das Spielen sicher, integrativ und für alle zugänglich macht."

„Spieler überall auf der Welt lieben die Activision Blizzard-Spiele, und wir glauben, dass die kreativen Teams ihre beste Arbeit noch vor sich haben", betonte Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming. „Gemeinsam werden wir eine Zukunft gestalten, in der die Menschen die Spiele spielen können, die sie wollen, praktisch überall, wo sie wollen."

„Seit mehr als 30 Jahren entwickeln unsere unglaublich talentierten Teams die mit erfolgreichsten Spiele", so Bobby Kotick, CEO von Activision Blizzard. „Die Kombination des erstklassigen Talents und außergewöhnlichen Franchises von Activision Blizzard mit der Technologie, dem Vertrieb und dem Zugang zu hochqualifizierten Fachkräften und der ehrgeizigen Vision von Microsoft sowie unser gemeinsames Engagement für Gaming und Inklusion werden dazu beitragen, unseren Erfolg in einer zunehmend wettbewerbsfähigen Branche sicherzustellen."

Handyspiele sind das größte Segment in der Videospielbranche: Fast 95 % aller Spieler weltweit spielen auf ihrem Handy. Durch großartige Teams und großartige Technologie werden Microsoft und Activision Blizzard den Spielern die Möglichkeit bieten, auch die immersivsten Franchises wie „Halo" und „Warcraft" überall, auch von unterwegs, zu spielen. Und mit Spielen wie „Candy Crush" stellt das Geschäft von Activision Blizzard für Handyspiele eine bedeutende Präsenz und Chance für Microsoft in diesem schnell wachsenden Segment dar.

Die Übernahme stärkt auch das Game Pass-Portfolio von Microsoft. Es ist geplant, Activision Blizzard-Spiele für Game Pass einzuführen, der den neuen Meilenstein von über 25 Millionen Abonnenten erreicht hat. Mit fast 400 Millionen monatlich aktiven Spielern von Activision Blizzard in 190 Ländern und drei Milliarden-Dollar-Franchises wird diese Übernahme Game Pass zu einem der überzeugendsten und vielfältigsten Angeboten an Spielinhalten in der Branche machen. Nach Abschluss der Transaktion wird Microsoft über 30 interne Spieleentwicklungsstudios sowie zusätzliche Produktions- und Exportfunktionen verfügen.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen und des Abschlusses der behördlichen Überprüfung sowie der Zustimmung der Aktionäre von Activision Blizzard. Der Abschluss der Transaktion soll im Geschäftsjahr 2023 erfolgen und wird sich nach Abschluss positiv auf den Non-GAAP-Gewinn je Aktie auswirken. Die Transaktion wurde von den Vorständen von Microsoft und Activision Blizzard genehmigt.

Kurzinfos zum Gaming

Die über 200 Milliarden USD teure Spieleindustrie ist die größte und am schnellsten wachsende Form der Unterhaltung.

Allein im Jahr 2021 stieg die Gesamtzahl der Videospiel-Veröffentlichungen um 64 % im Vergleich zu 2020, und 51 % der Spieler in den USA gaben an, mehr als sieben Stunden pro Woche auf Konsole, PC und Mobiltelefon zu spielen.

gaben an, mehr als sieben Stunden pro Woche auf Konsole, PC und Mobiltelefon zu spielen. 3 Milliarden Menschen weltweit spielen heute Spiele. Diese Zahl wird voraussichtlich bis 2030 auf 4,5 Milliarden ansteigen.

wird voraussichtlich bis 2030 auf 4,5 Milliarden ansteigen. Mehr als 100 Millionen Spieler, darunter über 25 Millionen Xbox Game Pass-Mitglieder, spielen jeden Monat Xbox-Spiele auf Konsolen, PCs, Mobiltelefonen und Tablets.

Informationen zu Microsoft

Microsoft (Nasdaq „MSFT" @microsoft) ermöglicht die digitale Transformation für das Zeitalter einer intelligenten Cloud und eines intelligenten Edge. Ziel des Unternehmens ist es, jeden Menschen und jede Organisation auf der Welt zu befähigen, mehr zu erreichen.

Informationen zu Activision Blizzard

Unsere Mission, die Welt durch sagenhafte Unterhaltung zu verbinden und zu engagieren, ist so wichtig wie noch nie. Durch die Communitys, die in unseren Videospiel-Franchises verwurzelt sind, ermöglichen wir es Hunderten von Millionen Menschen, Freude, Nervenkitzel und Leistung zu erleben. Wir ermöglichen soziale Verbindungen gepaart mit Spaß, und fördern die Konzepte Zweck und Bedeutung durch wettkampforientiertes Spielen. Videospiele haben im Gegensatz zu anderen sozialen oder Unterhaltungsmedien die Fähigkeit, Barrieren zu beseitigen, die Werten wie Toleranz und Verständnis im Wege stehen. Das Feiern von Unterschieden ist der Kern unserer Kultur. So stellen wir sicher, dass wir Spiele für Spieler mit unterschiedlichem Hintergrund in den 190 Ländern, in denen unsere Spiele gespielt werden, entwickeln können.

Als Mitglied der Fortune 500-Firmen und als Teilunternehmen des S&P 500 können wir auf eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Erzielung überragender Aktionärsrenditen seit über 30 Jahren zurückblicken. Unser nachhaltiger Erfolg hat es dem Unternehmen ermöglicht, Initiativen zur sozialen Verantwortung von Unternehmen zu unterstützen, die direkt mit unseren Franchises verbunden sind. So hat beispielsweise unsere Stiftung Call of Duty Endowment dazu beigetragen, eine Anstellung für über 90.000 Veteranen zu finden.

Erfahren Sie mehr über Activision Blizzard und unser sagenhaftes Unterhaltungsangebot, mit dem wir die Welt verbinden, und besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.activisionblizzard.com

