美高梅集團就加強社會影響力和可持續發展提出大膽願景

美高梅不斷深入推進聯合國可持續發展目標，並在此基礎上針對四大優先發展領域設定了具體目標：

• 促進多元化和包容性：美高梅全力開發和增強人才管理系統，以確保所有人平等獲得就業和職業發展機會。通過廣泛開展教育和培訓計劃，該公司營造出熱情、包容的環境，積極採納不同的想法和觀點，從而開發出極具創新力和創造性的解決方案，推動公司業務增長並將企業的良好商譽推廣到世界各地。

• 投資社區：美高梅與公共部門、政策制定者，教育工作者和非營利機構保持合作，尋求更多途徑來為員工創造更大的經濟福祉。通過加大業務所在社區的社會和文化建設，公司正努力提升社區中每個人的生活質量。

• 相互關愛：美高梅始終堅持開展志願者服務、員工捐贈和慈善計劃，鼓勵員工參加公益活動並培養他們的自豪感，對社區產生了更為積極的社會影響。該公司專注於饑餓救濟、公共教育、員工發展、多元化、環境可持續性以及健康與福祉等核心舉措，幫助解決社區面臨的特殊挑戰。

• 保護地球：在美高梅，我們認為，在環保事業上發揮出更強大的領導力直接關係到企業的長期生存和發展，以及地球的未來。我們致力於成為全球加速應對氣候變化的倡導者。通過可持續的設計和建築施工，我們放眼未來，通過負責任的營運實踐，努力減少對環境的負面影響。

從員工發展、可持續業務營運，到全球供應鏈網絡，美高梅的社會影響力和可持續發展目標已全面融入公司的各個策略計劃。該公司計劃到2025年之前實現以下目標：

• 通過員工志願者計劃，累計提供100萬個小時的志願者服務；

• 開展 Feeding Forward計劃， 通過度假村來提供500萬份未食用過的食物；

• 向員工子女提供600個高等教育獎學金機會；

• 每平方英呎碳排放量減少45%、每平方英呎能耗減少25%、每平方英呎用水減少30%、材料回收率達到60%；

• 將公司至少10%的國內招標訂單分配給不同的供應商；

• 確保所有員工（包括女性、LGBTQ+群體(女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、跨性別者、疑性別者、雙性別者等)，有色人種和殘障人士）在美高梅享有平等的擔任公司高層職位的機會，並確保我們的包容性政策融入企業文化中。

除了提出新的願景，美高梅還簽署了《聯合國全球契約》，進一步確認了對投身人道主義事業和保護地球的承諾。《聯合國全球契約》呼籲世界各地的企業在策略和營運上遵循人權、勞工、環境和反腐敗等領域的基本原則，並採取實際行動來促進社會目標的達成。

Murren先生在致聯合國秘書長的信中表示：「美高梅集團承諾加入《聯合國全球契約》……我們將加強公司對這些原則的關注。我們還承諾推動聯合國更廣泛的目標，特別是可持續發展目標。」

有關「聚焦真正重要的事：投身人道主義事業和保護地球」這一使命的具體描述，請瀏覽： https://www.mgmresorts.com/focused

美高梅集團簡介

美高梅集團(NYSE: MGM)是標準普爾500指數(S&P 500®)的成員之一。作為一家全球性的娛樂公司，美高梅在美國及世界各地設有一流的酒店和賭場、先進的會議活動空間、頂尖的現場娛樂設施和影院，以及各類餐廳、夜生活和零售場所。美高梅通過其拉斯維加斯風格的品牌系列，打造出標誌性的沉浸式體驗。該公司的旗下物業還包括30處獨具特色的酒店和目的地賭場，其中包括一些業內最知名的度假村品牌。為進一步擴大在美國和全球的業務版圖，該公司最近收購了Empire City Casino（帝國城賭場）在紐約和MGM Northfield Park的業務。2018年，美高梅在馬薩諸塞州開設了美高梅斯普林菲爾德酒店(MGM Springfield)，在澳門推出美獅美高梅酒店(MGM COTAI)，同年，首家寶麗嘉(Bellagio)品牌酒店進駐上海。美高梅旗下82,000名全球員工為公司被《財富》雜誌(FORTUNE® Magazine)評為「全球最受推崇的公司」(World's Most Admired Companies®)之一而倍感自豪。有關更多信息，請瀏覽我們的網站 www.mgmresorts.com 。

文中不屬於歷史事實的陳述均為《1995年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)所界定的前瞻性陳述，涉及風險和/或不確定性，其中包括公司在公開提交給美國證券交易委員會的文件中所闡述的相關內容。該公司的前瞻性陳述基於管理層當前的期望和假設，而非歷史事實。這些陳述包括但不限於公司對未來業績和業績展望（包括任何指導方針）的期望；公司實現自由現金流增長的能力；為股東帶來資本回報和進一步降低負債率的能力；以及公司執行策略計劃、資本分配策略以及實現2020年目標的能力。

這些前瞻性陳述涉及很多風險和不確定性。可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所指出的結果產生重大差異的重要因素包括：公司業務所在市場的經濟狀況和市場狀況的影響，以及與美國和全球其他目的地旅遊經營場所之間的競爭；擴建項目的設計、時間和成本；與國際化經營、授權、許可、融資和審批相關的風險；與公司在新的和現有的司法管轄區的增長有關的其他意外事件帶來的風險；以及公司在10-K表、10-Q表和8-K表報告（包括這些報告的修訂版）中所描述的其他風險和不確定性。有關這些前瞻性陳述，除法律要求外，公司不會承擔因新信息、未來事件或其他原因而公開更新這些陳述的任何責任或義務。如果公司更新了一條或多條前瞻性陳述，不應推斷公司會對其他前瞻性陳述也做出更新。

美高梅集團聯繫人：

Samantha Cummis

傳訊部執行總監

電話：(702) 692-6847

電郵： scummis@mgmresorts.com

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