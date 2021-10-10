美国餐饮协会教育基金会庆祝整个行业的多样性、公平性和包容性

华盛顿2021年10月11日 /美通社/ -- 今天，美国餐饮协会教育基金会（NRAEF）推出了“餐厅发展：励志历程（Restaurants Advance: Journeys that Inspire）”专题，聚焦卓越的多样性、公平性和包容性（DEI）”。 百事可乐带来了一系列令人振奋的故事，专题介绍餐厅、食品服务和酒店行业的成员，他们代表DEI的最高标准，并实现了美国的梦想。

“疫情和过去18个多月对餐饮业及其员工来说是一个挑战，但也有很多坚韧不拔寻找新机会的励志故事，”NRAEF总裁Rob Gifford表示。“我们想要颂扬采取积极步骤推进DEI、支持他们社区并成为我们所有人榜样的那些人。”

NRAEF从餐厅行业的1200万辛勤工作者中选择了以下鼓舞人心的故事：

Raveen Arora，

The Dhaba餐厅老板

亚利桑那州坦佩

这位2017年NRAEF Faces of Diversity奖获者出生于印度的一个难民营，并在贫困中长大。Arora作为商业顾问和小餐厅老板取得了巨大成功，他致力于为不太富裕的人们提供丰富生活的帮助。阅读详情。

Elisia Flores，

L&L Hawaiian BBQ首席执行官

夏威夷檀香山

这位二代首席执行官敬佩公司对未来所有者/经营者的影响力，其中许多人都是移民或来自弱势背景，但正在创造和积累财富。“这是我父亲讲了无数遍的故事，”Flores表示。 阅读详情。

Ivan Flores，

Buffalo Spot首席执行官和创始人

加利福尼亚州长滩

这位自学成才、前途无量的企业家和“世界闻名的布法罗薯条”的创始人是未来特许经销商的导师。“看着他们投入时间和资源并和你一起成长，这是一种很棒的体验，”Flores表示。他寻找与他拥有相同的努力工作、客户服务和品质价值观的领导者，并告诉他们“永远不要停止梦想”。阅读详情。

Austina Smith，

Grand Living at Bridgewater大厨

爱荷华州克拉尔维尔

自荣获2020年NRAEF的Faces of Diversity奖以来，Smith感到自己应该与她所在的高档社区居民以及在儿子学校进行有关种族的深入对话。“我可以通过食品来讲故事，将人们聚在一起并建立信任，”她表示。阅读详情。

“这些故事提醒我们，餐厅业是由对社区产生影响的人构成，他们携手采取措施，可以引发更广泛的社会变革，”百事可乐全球食品服务总裁Anne Fink表示。“我们很荣幸能够支持NRAEF分享这些展现我们行业多样性和未来的令人鼓舞的历程。”

作为NRAEF的长期合作伙伴和DEI倡导者，百事可乐还与NRAEF及多元文化食品服务和酒店联盟（MFHA）合作开展通往黑人特许经营权的途径——这是由百事公司赞助的一项新的创新特许经营计划，旨在帮助有抱负的企业家经营高效的企业，目标是在2023年底之前创建100家黑人所有的特许经营餐厅。

NRAEF的所有朋友和粉丝都受邀通过在社交媒体上分享这些令人振奋的故事来支持餐厅业并传播点滴欢乐。

访问ChooseRestaurants.org并在Facebook、Instagram、LinkedIn和Twitter上关注NRAEF，“点赞”和“分享”10月讲述的这些故事。

关于美国餐饮协会教育基金会：

作为美国餐饮协会的慈善基金会，美国餐饮协会教育基金会（NRAEF）服务公众的使命是致力于增强行业培训和教育、职业发展以及社区参与工作。 NRAEF及其计划致力于吸引、赋能和发展现在及未来的餐厅和餐饮服务员工队伍。NRAEF计划包括：ProStart®——高中职业和技术教育计划；Restaurant Ready（餐厅就绪）——与社区组织合作，为青年和出狱人员提供技能培训和就业机会；Military（军人）——帮助军队服役人员和女性将自己的技能转变为餐厅和食品服务职业；Scholarships（奖学金）——为求学餐厅、食物服务和酒店专业学位的学生提供经济援助；以及酒店行业注册学徒（Hospitality Sector Registered Apprenticeship）项目——与美国酒店与住宿协会合作为该行业提供酒店学徒计划。

了解有关NRAEF的更多信息，请访问ChooseRestaurants.org。

标志 - https://mma.prnewswire.com/media/1100132/NRAEF_Logo.jpg

National Restaurant Association Educational Foundation

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SOURCE National Restaurant Association Educational Foundation