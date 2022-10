美国创意烹饪挑战赛获胜者数字系列首映

《Adam Lambay的印度灵感》和《Dennis Perez 古巴厨房》即将推出,首先是10月17日星期一播出的Lambay的系列节目。

波士顿2022年10月17日 /美通社/ -- 美国公共电视公司(APT)是公共电视生活方式专家内容原创方及全美国公共电视多广播渠道Create®平台《Create Cooking Challenge: My Family's Recipe》节目的赞助方。该公司今天宣布了两档数字短视频系列的首播日期,内容是展示从获奖者家族传统菜肴中开发的食谱。"Create 's Cooking Challenge"大奖得主Adam Lambay和二等奖得主Dennis Perez将分别支持各自的系列节目《Adam Lambay's Indian Inspired》和《Cuban Kitchen with Dennis Perez》,每周一和周四首播新剧集。首先播出的是Lambay的10集系列节目的第一集。《Seekh Kebabs with Indian Summer Salad and Kebab Sauce》将于10月17日东部时间正午上线。Perez的三集系列节目将于11月21日星期一首播。 要预览他们的节目,请在此处查看他们的获奖作品。两个系列节目都将与往期《Create Cooking Challenge》获胜者创作的视频作为点播内容在CreateTV.com上提供。

Lambay的10集系列数字节目在CreateTV.com上播放是其所获大奖的一部分。节目中介绍的食谱清晰地展示了他对家族印度传统的熟悉,旨在吸引那些对于印度美食怀有好奇心但并不熟悉的人们。他解释说,自己的食谱是某种"普通食客更加熟悉的菜式融合"。他表示,这些食谱不会"过辣",而是会利用香辛料和香料,让普通家庭都更容易烹制每道菜肴。

除了指导观众按食谱烹制的视频外,《Adam Lambay's Indian Inspired》还提供了每种菜肴的个人笔记,以及每道菜式的详细原料列表及食谱。

Lambay的系列节目将首次展示以下菜肴(按展示顺序排列):1) 烤羊肉卷配印度夏日沙拉和肉串酱,2) 孟加拉鱼肉咖喱配南式印度香米饭,3) 素食披萨配番茄酸辣披萨酱,4) 鸡肉咖喱配南式印度香米饭, 5) 兰尼鸡肉条配红椒番茄酱,6) 印度卡普里沙拉配酸辣酱汁,7) 胡萝卜小豆蔻鸡肉汉堡配蒜泥蛋黄酱,8) 蟹黄饼帕可拉配阿查里塔塔酱 9) 烧烤鸡肉,和 10) 印度炖肉。

圣路易斯球场希尔顿酒店(Hilton St. Louis at the Ballpark)行政主厨Adam备受推崇,拥有在整个圣路易斯地区高端餐厅任职的雄厚 资质。他既是充满活力的厨师和烹饪指导,也是家庭生活中忙碌的丈夫及两个孩子的父亲。Adam的家族在 圣路易斯社区生活已超过50年。他父亲的几个兄弟首先从印度孟买附近的一个渔村移民到此。Adam的父亲紧随其后,他渴望开辟新的生活并来到兄弟身边。他很快遇到Adam的母亲并结婚,母亲是第一代德国移民的孙女。Adam的曾祖父母在第一次和第二次之间来到圣路易斯, 并在市中心成功开设了一家烘焙店。Louis. 在家中,Adam的父亲烹制印度风格的菜肴,而他的祖母则根据自己的德国传统准备家庭菜肴。

Adam是当地公共电视台圣路易斯NinePBS的粉丝, Adam表示,公共电视台在他立志成为一名厨师方面发挥了重要作用。他从小观看烹饪节目,并且乐此不疲。他认为Julia Child和其他烹饪节目主持人对他有很大的影响,但他最喜欢的是"甄能煮!"系列节目(在公共电视台播出了40多年)。今年Create Cooking Challenge评委小组成员甄文达评论道,他认为Adam不仅展示了一段"各方面都很优秀的视频",而且还"展示了扎实的技能,并在展示菜肴食谱方面做得非常出色。" 事实上,有多位评委都谈到了Adam在吸引观众观看其参赛视频方面所做的出色工作。大奖包括4000美元和价值1000美元的制作设备,用于资助和制作他在 CreateTV.com平台每集2分钟的10集系列数字视频。

第二名获奖者Dennis Perez

Create Cooking Challenge: My Family's Recipe第二名获奖者Dennis Perez来自佛罗里达州坦帕。白天,他从事IT工作并管理软件开发团队。但是,Dennis放下电脑后喜欢在厨房里烹制菜肴和录制视频,或者在户外享受他的其他爱好:远足和射箭。Dennis也是坦帕当地公共电视台MWU PBS的粉丝。

Perez的三集数字系列节目《Cuban Kitchen with Dennis Perez》将于11月21日星期一东部时间正午首播。该系列视频的核心是关于他成长期间家中多代同堂生活的怀旧食谱。他说,他的家人待在厨房的时间比在家里任何其他地方都要多。虽然他的家人在离开古巴后首先在纽约定居,但最终来到了他们现在生活的佛罗里达州坦帕。Perez表示,家中的孩子是"在厨房中长大的",因为厨房是家庭的核心,"爱都是通过食物来表达的"。

与Lambay的《Indian Inspired》系列一样,Perez通过短视频让观众了解每种食谱,分享关于每个食谱特殊之处的个人心得、一份全面的食材列表和详细的食谱说明。他为其系列片选择了以下食谱(按展示顺序排列:1)Pasteles de Guayabay y Queso(精美的早餐糕点),2) Pollo a la Plancha(一款高端版本鸡肉菜式),以及 3) Flan(一种美味甜品的菜谱) 。

无论是在厨房里、电脑前还是在射箭场,Dennis都专注于他喜欢做的事情,而分享这些技能对他而言很重要。他的获奖视频Cuban Picadillo受到了评委的高度赞扬。大厨Diane Kochilas表示,她认为Dennis"很有亲和力",并从他的故事中有所领悟。主厨Nick Stellino期待看到Dennis主持系列节目。电视烹饪节目主持人Pati Jinich和Kevin Belton都称赞他通过有趣的拍摄镜头和提供食谱中替代食材的窍门让观众保持关注。作为亚军,来自佛罗里达州坦帕的Perez获得1000美元的资金和价值1000美元的烹饪设备,以此制作每集时长两分钟的3集网络系列视频,在CreateTV.com上播出。

《Create Cooking Challenge》的播出时间为3月8日至4月5日,由公共电视公司最知名的主持人组成的评委组进行评选,其中包括:Kevin Belton(Kevin Belton's Cookin' Louisiana)、Pati Jinich(Pati's Mexican Table)、Diane Kochilas(My Greek Table)、Nick Stellino(Storytellers in the Kitchen和甄文达(甄能煮!)。参赛者网上提交的内容包括关于其食谱准备的原创短视频(两分钟以内)、关于其食谱来源的简要介绍、完整食谱以及成品菜肴的照片。评审标准包括已展示的烹饪知识、演讲技能、上镜吸引力、独特的想法和制作价值观。今年的超过100位参赛选手介绍了来自超过25个不同国家和文化传统的多代食谱,以及代表近35个地区的美国本土食谱。获奖者的食谱连同许多精选作品以及评委分享的一些作品将出现在CreateTV.com平台《Create》节目新的传承食谱系列中。

APT总裁兼首席执行官Cynthia Fenneman也参加了评审。Lambay和Perez给她留下了深刻印象,她表示,"比赛选手展示了超凡的才华和令人兴味盎然的家庭菜肴。

我们看到了如此丰富的家族故事和食谱,这让我们在评审中感到了极大的挑战性! Adam和Dennis在将他们家族的传统融入展示方面做得非常出色,使展示内容生动活泼、引人入胜,而且平易近人",Fenneman表示,"我非常高兴地欢迎他们加入我们Create节目的厨师大家庭。这两位拥有雄厚资质的主持人参与到CreateTV.com的节目中令我们感到非常幸运!" Create®节目由APT、The WNET Group和GBH Boston发行和制作。作为一个全国性生活方式频道,Create®提供美食、旅行、家庭和园艺、艺术和手工艺、健身和生活方式等领域的内容,在241个地方公共电视台播出。

除了这两个顶级奖项外,主办方还向来自纽约州、新泽西州、加利福尼亚州、威斯康星州、佛罗里达州、华盛顿州、佐治亚州、马里兰州、弗吉尼亚州、新罕布什尔州和亚利桑那州当地Create电视台和公共电视市场的参赛者颁发了16个奖项。比赛18强选手的完整名单、视频作品、家乡介绍和当地电视台信息请见https://CreateTV.com/challenge/winners。

由美国公共电视台赞助。无需购买。向美国五十个州、哥伦比亚特区和美国领地的合法居民开放。需年满18岁。(美国东部时间)2022年3月8日凌晨12:01开始; (美国东部时间)2022年4月5日深夜11:59结束。美国东部时间。 有关完整的官方规则,请访问www.CreateTV.com/challenge。在法律禁止情况下无效。

###

关于Create:Create®现已进入第17个年头,是一个首屈一指的生活方式频道,拥有公共电视最受欢迎的"How-to"系列节目,专注于美食、旅游、家居和园艺、艺术和手工艺、健身和生活方式。 Create由美国公共电视(APT)、WNET Group(纽约)和GBH Boston联合美国教育电信协会(NETA)和PBS制作和发行。Create TV在全国241家公共电视台播放,覆盖逾83%的USTVHH观众,在美国25大电视市场中排名21位。Create的配套网站CreateTV.com提供广泛的视频、Create TV播出时间表、节目和主持人信息。

如需了解更多信息, 请联系:Jamie Haines - [email protected],手机:617-972-5604

American Public Television

SOURCE American Public Television