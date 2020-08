美国公立特许学校全国联盟发布报告 介绍特许学校在疫情停课期间如何为学生服务

华盛顿2020年8月26日 /美通社/ -- 美国公立特许学校全国联盟(National Alliance for Public Charter Schools)今天发布最新调查报告 -- 《实时学习:因新冠肺炎疫情停课期间,特许学校如何为学生服务》(《 Learning in Real Time: How Charter Schools Serve Students During COVID-19 Closures 》)。Public Impact负责相关调查,对特许学校和按学区招生的公立学校(下称“学区学校”)在疫情停课期间如何为学生提供服务进行了对比。人们已经从很多新闻报道上了解了规模较大的特许学校是如何应对疫情的,因此,这份报告选择了不一样的切入点,重点调查了典型的小规模特许学校(只有一个校区)在疫情下采取了哪些措施。

调查显示,与学区学校相比,特许学校在应对疫情的冲击上,更加寄希望于老师对学生的直接教学、实时同步教学,以及与学生和家长之间保持联系;特许学校也更加关注学生的出勤率;此外,特许学校同样需要发放用于在线学习的设备,但提供家庭或社区上网热点的可能性较小。

美国公立特许学校全国联盟总裁兼首席执行官尼娜-里斯(Nina Rees)表示:“当我们立即开始反思并调整自己的生活方式时,比如如何购买生活用品、如何工作和如何进行社交等,我们发现,找到最好的教学方式是其中最大的一个挑战。在K-12(从幼儿园到高中)基础教育机构中,只有少数学校在疫情期间交出了令人满意的答卷,表现出较强的适应能力,而特许学校就是其中之一。这份报告证实了我们一直以来强调的一点,即特许学校是以学生为中心的创新型公立学校,采用高度自主且灵活的教学模式,能够满足学生的独特需求。我们希望今天发布的这份报告能让国会和其他所有人清楚地认识到,我们需要更多的特许学校、所有公立学校需要平等获得更多经费支持,联邦政府也应当为K-12教育机构提供更多救济金,这样才能让所有学生都获得远程学习所需的设备和资源。”

在Morning Consult最近展开的一次民意调查中,有54%的受访者表示,公共教育是头等大事。但遗憾的是,这一点并没有得到应有的重视。81%的受访者认为,学生所处的环境和家庭收入是决定他们日后能否成功的一大要素。而能解决这一问题的就是特许学校,因为特许学校是不受学区限制、不收学费的公立学校。

该报告从全美范围内挑出356所具有代表性的特许学校,按8个指标进行对比和分析,找出特许学校与学区学校的差别所在。这8个指标分别是:对学生作业的批注、标准化评分、教师与学生及家长之间的联系、受学校经营者授权展开远程学习、出勤情况跟踪、建议教学时间,设备发放以及网络热点。

除了数据分析之外,该报告还介绍了特许学校如何改变经营方式,以便在疫情期间能保持学生与学校之间的联系,并重点为学生提供更大支持。所有学校都呈现五大趋势:注重保持和加强与学生之间的关系、扩大学校的作用、继续开展教学活动、调整学习方式,以及根据学生的及时反馈来调整教学方式。在这份报告中,人们可以了解那些招收来自不同地域、不同种族的学生的学校在疫情中的表现,其中包括纽约和华盛顿州这两个美国疫情中心的学校,以及美国其他地区的学校。

