美國公立特許學校全國聯盟發佈報告 介紹特許學校在疫情停課期間如何為學生服務

美國公立特許學校全國聯盟(National Alliance for Public Charter Schools)今天發佈最新調查報告 -- 《實時學習：因新冠肺炎疫情停課期間，特許學校如何為學生服務》。 Tweet this

美國公立特許學校全國聯盟總裁兼CEO Nina Rees表示：「當我們立即開始反思並調整自己的生活方式時，比如如何購買生活用品、如何工作和如何進行社交等，我們發現，找到最好的教學方式是其中最大的一個挑戰。在K-12（從幼稚園到高中）基礎教育機構中，只有少數學校在疫情期間交出了令人滿意的答卷，表現出較強的適應能力，而特許學校就是其中之一。這份報告證實了我們一直以來強調的一點，即特許學校是以學生為中心的創新型公立學校，採用高度自主且靈活的教學模式，能夠滿足學生的獨特需求。我們希望今天發佈的這份報告能讓國會和其他所有人清楚地認識到，我們需要更多的特許學校、所有公立學校需要平等獲得更多經費支持，聯邦政府也應當為K-12教育機構提供更多救濟金，這樣才能讓所有學生都獲得遠程學習所需的設備和資源。」

在Morning Consult最近展開的一次民意調查中，有54%的受訪者表示，公共教育是頭等大事。但遺憾的是，這一點並沒有得到應有的重視。81%的受訪者認為，學生所處的環境和家庭收入是決定他們日後能否成功的一大要素。而能解決這一問題的就是特許學校，因為特許學校是不受學區限制、不收學費的公立學校。

該報告從全美範圍內挑出356所具有代表性的特許學校，按8個指標進行對比和分析，找出特許學校與學區學校的差別所在。這8個指標分別是：對學生作業的批註、標準化評分、教師與學生及家長之間的聯繫、受學校經營者授權展開遠程學習、出勤情況跟蹤、建議教學時間，設備發放以及網絡熱點。

除了數據分析之外，該報告還介紹了特許學校如何改變經營方式，以便在疫情期間能保持學生與學校之間的聯繫，並重點為學生提供更大支持。所有學校都呈現五大趨勢：注重保持和加強與學生之間的關係、擴大學校的作用、繼續開展教學活動、調整學習方式，以及根據學生的及時反饋來調整教學方式。在這份報告中，人們可以瞭解那些招收來自不同地域、不同種族的學生的學校在疫情中的表現，其中包括紐約和華盛頓州這兩個美國疫情中心的學校，以及美國其他地區的學校。

National Alliance for Public Charter Schools

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SOURCE National Alliance for Public Charter Schools