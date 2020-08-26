美國公立特許學校全國聯盟發佈報告 介紹特許學校在疫情停課期間如何為學生服務
Aug 26, 2020, 02:20 ET
華盛頓2020年8月26日 /美通社/ -- 美國公立特許學校全國聯盟(National Alliance for Public Charter Schools)今天發佈最新調查報告 -- 《實時學習：因新冠肺炎疫情停課期間，特許學校如何為學生服務》（《Learning in Real Time: How Charter Schools Serve Students During COVID-19 Closures》）。Public Impact負責相關調查，對特許學校和按學區招生的公立學校（下稱「學區學校」）在疫情停課期間如何為學生提供服務進行了對比。人們已經從很多新聞報導上瞭解了規模較大的特許學校是如何應對疫情的，因此，這份報告選擇了不一樣的切入點，重點調查了典型的小規模特許學校（只有一個校區）在疫情下採取了哪些措施。
調查顯示，與學區學校相比，特許學校在應對疫情的衝擊上，更加寄希望于老師對學生的直接教學、實時同步教學，以及與學生和家長之間保持聯繫；特許學校也更加關注學生的出勤率；此外，特許學校同樣需要發放用於網上學習的設備，但提供家庭或社區上網熱點的可能性較小。
美國公立特許學校全國聯盟總裁兼CEO Nina Rees表示：「當我們立即開始反思並調整自己的生活方式時，比如如何購買生活用品、如何工作和如何進行社交等，我們發現，找到最好的教學方式是其中最大的一個挑戰。在K-12（從幼稚園到高中）基礎教育機構中，只有少數學校在疫情期間交出了令人滿意的答卷，表現出較強的適應能力，而特許學校就是其中之一。這份報告證實了我們一直以來強調的一點，即特許學校是以學生為中心的創新型公立學校，採用高度自主且靈活的教學模式，能夠滿足學生的獨特需求。我們希望今天發佈的這份報告能讓國會和其他所有人清楚地認識到，我們需要更多的特許學校、所有公立學校需要平等獲得更多經費支持，聯邦政府也應當為K-12教育機構提供更多救濟金，這樣才能讓所有學生都獲得遠程學習所需的設備和資源。」
在Morning Consult最近展開的一次民意調查中，有54%的受訪者表示，公共教育是頭等大事。但遺憾的是，這一點並沒有得到應有的重視。81%的受訪者認為，學生所處的環境和家庭收入是決定他們日後能否成功的一大要素。而能解決這一問題的就是特許學校，因為特許學校是不受學區限制、不收學費的公立學校。
該報告從全美範圍內挑出356所具有代表性的特許學校，按8個指標進行對比和分析，找出特許學校與學區學校的差別所在。這8個指標分別是：對學生作業的批註、標準化評分、教師與學生及家長之間的聯繫、受學校經營者授權展開遠程學習、出勤情況跟蹤、建議教學時間，設備發放以及網絡熱點。
除了數據分析之外，該報告還介紹了特許學校如何改變經營方式，以便在疫情期間能保持學生與學校之間的聯繫，並重點為學生提供更大支持。所有學校都呈現五大趨勢：注重保持和加強與學生之間的關係、擴大學校的作用、繼續開展教學活動、調整學習方式，以及根據學生的及時反饋來調整教學方式。在這份報告中，人們可以瞭解那些招收來自不同地域、不同種族的學生的學校在疫情中的表現，其中包括紐約和華盛頓州這兩個美國疫情中心的學校，以及美國其他地區的學校。
National Alliance for Public Charter Schools
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SOURCE National Alliance for Public Charter Schools