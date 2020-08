美國公立特許學校全國聯盟發佈報告 介紹特許學校在疫情停課期間如何為學生服務

華盛頓2020年8月26日 /美通社/ -- 美國公立特許學校全國聯盟(National Alliance for Public Charter Schools)今天發佈最新調查報告 -- 《實時學習:因新冠肺炎疫情停課期間,特許學校如何為學生服務》(《 Learning in Real Time: How Charter Schools Serve Students During COVID-19 Closures 》)。Public Impact負責相關調查,對特許學校和按學區招生的公立學校(下稱「學區學校」)在疫情停課期間如何為學生提供服務進行了對比。人們已經從很多新聞報導上瞭解了規模較大的特許學校是如何應對疫情的,因此,這份報告選擇了不一樣的切入點,重點調查了典型的小規模特許學校(只有一個校區)在疫情下採取了哪些措施。

調查顯示,與學區學校相比,特許學校在應對疫情的衝擊上,更加寄希望于老師對學生的直接教學、實時同步教學,以及與學生和家長之間保持聯繫;特許學校也更加關注學生的出勤率;此外,特許學校同樣需要發放用於網上學習的設備,但提供家庭或社區上網熱點的可能性較小。