美國公立特許學校全國聯盟就弗洛伊德之死發表聲明

美國公立特許學校全國聯盟發表如下聲明：

華盛頓2020年6月2日 /美通社/ -- 我們的國家現在承受了巨大的痛苦。上週，我們驚恐地看到一個短片，這個短片顯示沒有武裝、沒有使用暴力的黑人弗洛伊德(George Floyd)，在被警察拘捕時遇害。然後我們看到美國爆發出了巨大的憤怒和怒火。抗議者們在美國所有50個州都走上了街頭，他們的痛苦是完全自發和顯而易見的，並且得到了充分的展示。

美國公立特許學校全國聯盟(National Alliance for Public Charter Schools)與非裔美國人站在一起，強烈譴責這一不公正的殺戮。我們對弗洛伊德和在他之前如此多的人喪生 -- 不管是知道名字的，還是不知道名字的——表示哀悼。悲哀的是，我們國家的歷史充滿了這樣的事件，這些事件震撼了我們的內心，對我們作為美國人所堅持的最神聖的理想造成了威脅。