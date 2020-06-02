美國公立特許學校全國聯盟就弗洛伊德之死發表聲明
Jun 02, 2020, 07:07 ET
美國公立特許學校全國聯盟發表如下聲明：
華盛頓2020年6月2日 /美通社/ -- 我們的國家現在承受了巨大的痛苦。上週，我們驚恐地看到一個短片，這個短片顯示沒有武裝、沒有使用暴力的黑人弗洛伊德(George Floyd)，在被警察拘捕時遇害。然後我們看到美國爆發出了巨大的憤怒和怒火。抗議者們在美國所有50個州都走上了街頭，他們的痛苦是完全自發和顯而易見的，並且得到了充分的展示。
美國公立特許學校全國聯盟(National Alliance for Public Charter Schools)與非裔美國人站在一起，強烈譴責這一不公正的殺戮。我們對弗洛伊德和在他之前如此多的人喪生 -- 不管是知道名字的，還是不知道名字的——表示哀悼。悲哀的是，我們國家的歷史充滿了這樣的事件，這些事件震撼了我們的內心，對我們作為美國人所堅持的最神聖的理想造成了威脅。
本著愈合傷口和推進積極變革的精神，我們今天宣佈為Equal Justice Initiative（平等司法倡議組織）捐款1萬美元，而平等司法倡議組織是一個非牟利組織，致力於終結大規模監禁、過度執法和種族不平等。此次捐款在金額上相當於California Charter Schools Association（加州特許學校協會）的捐贈，我們鼓勵其他支持特許學校的人或是直接在特許學校領域工作的人，進行力所能及的捐贈。
特許學校為330萬學生提供服務。在來上學的學生中，黑人和棕色人種的數量高得不成比例，他們所在的社區就像弗洛伊德先生被殺的那個社區一樣。
作為一個機構，教育是我們為全世界帶來變化的方式。我們從根本上相信，高品質教育的力量能夠改變兒童生活的軌跡。此外，我們也相信，當成年人知道得更多，了解得更深，他們就能為學生和更為廣大的社區做得更好。
我們對弗洛伊德先生的家人致以我們最深切的哀悼，並且希望他不幸死亡的悲劇不會再次重演。
National Alliance for Public Charter Schools
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SOURCE National Alliance for Public Charter Schools
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