美国公立特许学校全国联盟就乔治-弗洛伊德之死发表声明

美国公立特许学校全国联盟发表如下声明：

华盛顿2020年6月2日 /美通社/ -- 我们的国家现在承受了巨大的痛苦。上周，我们惊恐地看到一个视频，这个视频显示没有武装、没有使用暴力的黑人乔治-弗洛伊德(George Floyd)，在被警察拘捕时遇害。然后我们看到美国爆发出了巨大的愤怒和怒火。抗议者们在美国所有50个州都走上了街头，他们的痛苦是完全自发和显而易见的，并且得到了充分的展示。

美国公立特许学校全国联盟(National Alliance for Public Charter Schools)与非裔美国人站在一起，强烈谴责这一不公正的杀戮。我们对乔治-弗洛伊德和在他之前如此多的人丧生——不管是知道名字的，还是不知道名字的——表示哀悼。悲哀的是，我们国家的历史充满了这样的事件，这些事件震撼了我们的内心，对我们作为美国人所坚持的最神圣的理想造成了威胁。

本着愈合伤口和推进积极变革的精神，我们今天宣布为Equal Justice Initiative（平等司法倡议组织）捐款1万美元，而平等司法倡议组织是一个非营利性组织，致力于终结大规模监禁、过度执法和种族不平等。此次捐款在金额上相当于California Charter Schools Association（加州特许学校协会）的捐赠，我们鼓励其他支持特许学校的人或是直接在特许学校领域工作的人，进行力所能及的捐赠。

特许学校为330万学生提供服务。在来上学的学生中，黑人和棕色人种的数量高得不成比例，他们所在的社区就像弗洛伊德先生被杀的那个社区一样。

作为一个组织，教育是我们为全世界带来变化的方式。我们从根本上相信，高品质教育的力量能够改变儿童生活的轨迹。此外，我们也相信，当成年人知道得更多，了解得更深，他们就能为学生和更为广大的社区做得更好。

我们对弗洛伊德先生的家人致以我们最深切的哀悼，并且希望他不幸死亡的悲剧不会再次重演。

National Alliance for Public Charter Schools

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publiccharters.org



SOURCE National Alliance for Public Charter Schools