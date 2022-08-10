美国国家黑人农民协会（NBFA）主席Boyd就拜登总统撤回对黑人农民的支持发表正式声明

拜登撤回对黑人农民的支持

弗吉尼亚州博伊顿2022年8月10日 /美通社/ -- 在为债务减免进行了30多年的斗争之后，并在美国总统乔·拜登去年在《2021年美国救援计划法案》中通过并签署《有色人种农民紧急救济法》的时候，Boyd感到非常高兴。Boyd在南卡罗来纳州初选期间会见了拜登，讨论了黑人农民的困境，拜登允诺会解决黑人农民的问题。去年（2021年）七月，拜登再次向Boyd重申，他将与他进行面对面会谈，讨论美国黑人农民在获得长久期盼的债务减免上面临的困境和拖延。

让另一位总统推翻你在疫情期间为帮助黑人和其他有色人种农民颁布的法律；并在他们40年来投入成本最高的经济衰退中收到止赎通知时，废除你自己的法律来将其剥夺，同时还向乌克兰农民提供数亿美元的援助——还有什么比这更糟糕的事情？

在物价高涨的同时，黑人农民面临新冠疫情债务减免的延误 候选人拜登会见南卡罗来纳州查尔斯顿“美国国家黑人农民协会”（National Black Farmers Association）创始人兼主席John Boyd 总统乔·拜登会见华盛顿特区“美国国家黑人农民协会”（National Black Farmers Association）创始人兼主席John Boyd

《2022年降低通货膨胀法》第22008条废除了《2021年美国救援计划法》第1005条，也正是这一条提供了对黑人、原住民和其他有色人种农民的债务减免。

第22008条 废除农业贷款援助。

《2021年美国救援计划法》第1005条（1921年《美国法典》第7条

注；《公法》第117-2号）被废除。

"我对这项立法行动感到非常失望，"他在回答参议院通过的最后法案时表示， "我准备在最高法院为黑人、美洲原住民和其他有色人种农民争取债务减免。我不会停止这件事的斗争。"

"美国开发署（USDA）针对黑人农民的歧视十分普遍和严重。第1005条"贷款偿还"计划是消除这些伤害的必要步骤。承认和纠正种族主义并非违宪或种族主义者。"

现在观看：在物价高涨的同时，黑人农民面临新冠疫情债务减免的延误

我们呼吁我们的农民、邻居和朋友与John Boyd一道呼吁乔·拜登总统发布"农场止赎暂停令"拯救美国农民。拜登"抵押贷款暂停令"必须包括对美国农业部农场服务机构 (FSA) 农场所有权直接贷款和担保贷款的止赎保护，就像其他农业贷款一样，同时国会正在讨论立法补救措施。

美国的农民值得拯救！

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有关采访，请发送电子邮件至[email protected]或拨打804-691-8528联系John Boyd。

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联系人：John Boyd, Jr.

(804) 691-8528

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SOURCE National Black Farmers Association