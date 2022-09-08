美國郵政署發行詹士韋伯太空望遠鏡郵票

有史以來最複雜的天文台現在將穿越美國郵政系統

華盛頓2022年9月8日 /美通社/ -- 隨著這款充滿活力的郵票發行，美國郵政署慶祝美國國家航空暨太空總署 (NASA) 的詹士韋伯太空望遠鏡 (James Webb Space Telescope) 繼續其史詩般的使命，以前所未有的方式揭示宇宙。郵票的發佈儀式今天在國家郵政博物館舉行。

擔任專職官員的美國郵政署理事會副主席 Anton Hajjar 表示：「詹士‧韋伯太空望遠繞太陽運行，距離我們的星球大約一百萬英里。隨著這款新的 Forever（永久）郵票推出，現在它將在美國郵政系統中穿梭。韋伯望遠鏡正在發送真正令人震驚的圖像，我相信您會同意！ 我們在這枚郵票中慶祝的望遠鏡，本身就是一個工程奇蹟，數十年的製造。」

與 Hajjar 一同出席儀式的嘉賓包括 NASA 副局長兼前宇航員 Robert D. Cabana、史密森尼學會科學及研究副部長 Ellen R. Stofan、NASA 戈達德太空飛行中心韋伯望遠鏡光學望遠鏡元件經理 Lee Feinberg、NASA 戈達德韋伯望遠鏡副天文台項目科學家 Erin Smith 和國家郵政博物館館長 Elliot Gruber。

Cabana 表示：「當任何使用這些郵票的人看到這個望遠鏡時，我希望他們看到我所看到的，即它揭示嶄新和意想不到發現的不可思議潛力，幫助我們了解宇宙的起源，以及我們在其中的位置。這個望遠鏡是美國歷史上最大的國際太空科學計劃，我急不及待想看到它將在天文學方面帶來的科學突破。」

郵票消息以主題標籤 #WebbTelescopeStamp 在社交媒體上分享。郵政署的 Facebook 專頁追隨者可以在以下位置查看郵票的故事：facebook.com/usps。

一板 20 張郵票將作為 Forever 郵票發行，這表示它的價值將始終與目前的 First-Class Mail 1 安士價格相同。

背景

美國國家航空暨太空總署 (NASA) 的詹士韋伯太空望遠鏡於 2021 年 12 月 25 日發射，是迄今在太空部署的最大、最複雜望遠鏡，能夠研究每個階段的宇宙歷史。此望遠鏡旨在提供奇妙的圖像和前所未有的科學數據。它能夠窺視已知宇宙的極限，可以見證早期的宇宙。望遠鏡帶來的發現擴大了我們對太空的理解，激起人們對存在肅然起敬。

除了提供有關宇宙遠處的圖像和數據外，望遠鏡還提供有關太陽系的新資訊，以及越來越多的已知系外行星的詳情。這些行星在我們的母星系銀河系中圍繞其他恆星運行。科學家利用光譜學，即分析來自這些世界的波長，幫助確定具有有利條件的行星，以支援我們所知的生命。

此望遠鏡代表一項多國的努力和投資，利用 NASA、歐洲太空總署和加拿大太空局的人才和資源。此望遠鏡是從位於法屬圭亞那庫魯的歐洲太空中心發射，該中心是歐洲太空總署的發射設施。在這個接近赤道的位置，地球自轉的動量有力推動攜帶望遠鏡的歐洲亞利安 5 號運載火箭發射。

從火箭中釋放出來的望遠鏡隨後展開，它前往距離地球約 100 萬英里的特殊位置。這個靈敏的望遠鏡由一個採用高科技材料製成的五層防護罩保護，以免受熱和光影響，展開後的尺寸大約有一個網球場般大。如此定位，望遠鏡在極冷的環境中運行，溫度低於 50 開爾文（華氏零下 370 度）。異常寒冷至關重要，因望遠鏡必須能感知來自天體的微弱熱量和光線，而其中一些天體距離數十億光年。望遠鏡高度拋光的金色鏡非常適合這種環境。

在發射前，來自世界各地的科學界成員制定了計劃和科學目標，供望遠鏡調查。望遠鏡本身的大部分，包括美麗的金色鏡，都是在美國的各種設施中組裝、拋光和測試。在運往南美的發射設施前，這個複雜的過程需要組件在全國各地之間穿梭。美國、加拿大和歐洲合作夥伴提供科學和指導工具。NASA 管理望遠鏡的整體發展。

科學家對韋伯寄予厚望，包括回答一些古老的問題，毫無疑問，還有一系列新的宇宙奧秘。

郵票藝術品

郵票上的圖像是一位藝術家以數碼方式創作，描繪望遠鏡對著耀眼的星空。它的 18 個鍍金鏡面，即六邊形組合成 21 呎闊的主鏡，可以捕捉到微弱的熱波，代表宇宙從數十億光年以外的第一個可接近的星光。對面是由三個支柱支撐的次鏡。下面是望遠鏡的太陽罩、電腦、控制機械和提供電力的太陽能電池板。

「Webb Space Telescope」字樣在郵票的底部邊緣以白色顯示。「USA/FOREVER」從左邊緣垂直向上延伸。在鑲邊的頂部，「James Webb Space Telescope」以金色印在黑暗的空間中，在標題的最後兩個詞之間的間隙中印有一顆星星的圖像。在背景中飾有其他恆星和星系。拍攝這張照片是為了確認望遠鏡反射鏡的完美對齊。

藝術總監 Derry Noyes 是郵票項目的設計師，該項目使用 James Vaughan 的現有藝術作品以及 NASA 和太空望遠鏡科學研究所提供的圖像。

郵政產品

顧客可以透過以下方法購買郵票和其他集郵產品：郵政商店 - usps.com/shopstamps；致電 844-737-7826；經 USA Philatelic 郵寄或在全國各地的郵局選購。

郵政署通常不收取營運費用的稅款，並依靠郵資、產品和服務的銷售來為其營運提供資金。

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