美国邮政总局在旧金山推出农历新年邮票庆祝节日

Jan 04, 2023, 11:09 ET
旧金山2023年1月4日 /美通社/ --
图片：https://mma.prnewswire.com/media/1966802/USPS_Lunar_New_Year_Stamp.jpg
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什么：
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美国邮政总局将在旧金山庆祝农历新年并推出"兔年永久"邮票。
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该邮票的发行首日仪式免费向公众开放。关于该邮票的新闻将通过话题标签#LunarNewYear和#LunarNewYearRabbit分享。
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谁：
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Derek Kan，美国邮政总局署长
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London N. Breed，美国旧金山市市长
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Fiona Ma，加利福尼亚州财政部部长
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Jay Xu，亚洲艺术博物馆总监
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何时：
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太平洋标准时间2023年1月12日（星期四）上午11点
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何地：
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亚洲艺术博物馆
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敬请回复：
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我们鼓励发行仪式与会者通过以下网站回复：usps.com/lunarnewyearrabbit。
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背景：
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邮政总局将发行最新农历新年邮票庆祝兔年。此款邮票设计让人想起农历新年游行中经常表演的舞龙或舞狮中使用的精心装饰的龙头或狮头。这种描绘兔子的三维龙头或狮头是在这一年的吉时对剪纸民间工艺悠久传统的当代演绎。兔子龙头或狮头设计包含具有象征意义的颜色和图案。
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艺术总监Antonio Alcalá用Camille Chew的原创艺术设计了这款邮票和图案。
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兔年邮票以20张一版的规格发行。邮票价值始终与当前一类邮件1盎司的价格相当。
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农历新年是全球许多亚洲社区一年中最重要的节日之一，庆祝该节日的主要是汉人、韩国人、越南人、西藏人、蒙古人、马来西亚人和菲律宾后裔。在这些不同的文化中，有许多祝愿新的一年好运和繁荣的传统。
客户可以通过邮政商店usps.com/shopstamps、拨打844-737-7826、美国集邮中心邮购或者在全国各地邮局购买该邮票和其他集邮产品。
美国邮政总局是一个独立的联邦机构，其职能是自筹资金，通过每周6天（常常是7天）向逾1.63亿个地址提供负担得起、可靠、安全的邮件和包裹递送来服务每个美国社区。邮政总局在两党理事会的监督下，正在实施一项为期10年的转型计划Delivering for America，以实现邮政网络的现代化、恢复长期的财务可持续性、大幅改善所有邮政和航运类别的服务，并保持该组织作为美国最具价值和最值得信赖的品牌之一的地位。
邮政总局一般不会接受税款用于运营支出，而是依靠邮资、产品和服务为其业务提供资金。
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SOURCE U.S. Postal Service
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