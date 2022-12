Meijer ilumina las fiestas para los clientes de las tiendas y los que recogen sus productos en estas con casi $400,000 en vales de compra sorpresa por fiestas

El noveno evento tradicional Very Merry Meijer deleitó a los clientes de los 262 supercentros y mercados de vecindario del minorista

GRAND RAPIDS, Míchigan, 7 de diciembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El sábado, las cajas y áreas de recojo de los estacionamientos de Meijer fueron escenario de muchas lágrimas de alegría y expresiones de alivio cuando el minorista celebró su noveno evento anual Very Merry Meijer y sorprendió a cientos de clientes con vales de compras especiales por fiestas. Los directores y ejecutivos de las tiendas de Meijer sorprendieron a un cliente de la tienda con un vale de compras de $1,000 y a dos clientes de recojo en tienda de Meijer con cupones de $250 junto con bolsas de regalo llenas de productos de Meijer en cada una de las 262 tiendas del minorista en el Medio Oeste.

Meijer celebró su noveno evento anual por fiestas Very Merry Meijer y sorprendió a cientos de clientes en sus tiendas con alrededor de $400,000 en vales de compra de Meijer.

"Para la mayoría de las familias, las fiestas son un momento para celebrar las tradiciones, y nuestra familia no es diferente", señaló Hank Meijer, presidente ejecutivo. "Very Merry Meijer es una de nuestras tradiciones navideñas favoritas porque contagiamos el espíritu de las fiestas y agradecemos a nuestros clientes y miembros del equipo. Ver la alegría en sus rostros cuando los sorprendemos alegra nuestros corazones y nos recuerda a todos el verdadero espíritu de la temporada, y esa es la razón por la que hacemos esto cada año".

El minorista volvió a las raíces de la tradición al sorprender a sus clientes con una tarjeta de regalo de $1,000 cuando pasaban por caja, justo cuando estaban por pagar sus compras.

"La sorpresa en sus rostros siempre nos llena de mucha alegría", señaló Rick Keyes, presidente y director ejecutivo de Meijer. "Very Merry Meijer encarna el espíritu de la temporada en que dar es mucho mejor que recibir. Nuestros equipos lo esperan cada año".

El año pasado, después de agregar sorpresas para los compradores de Meijer Pickup en esta tradición de casi una década, el minorista agregó otras este año.

En total, los nueve eventos Very Merry Meijer que se han llevado a cabo desde 2014 han entregado obsequios a unos 4,200 clientes con más de $1.8 millones en juguetes, ropa, electrónica, víveres y electrodomésticos pequeños.

Los clientes fueron elegidos al azar para la sorpresa y provienen de todos los ámbitos de la vida, pero una cosa los unió a todos: la incredulidad en sus rostros al recibir sus sorpresas Very Merry Meijer.

Dillon y Jenna Pearce recibieron la sorpresa de $1,000 en la tienda de Meijer de Springfield, Illinois. Estos padres de tres hijos se comprometieron a ceñirse a un presupuesto ajustado de $400 durante su viaje de compras navideñas del sábado después de que las reparaciones inesperadas de su vivienda este verano agotaran gran parte de su fondo de Navidad.

Mientras compraban, la pareja también sintió el estrés de las recientes noticias de que su hijo más pequeño de menos de un año necesitaría una cirugía pronto, lo que haría que Jenna dejase de trabajar por bastante tiempo y agregaría facturas médicas inesperadas a sus gastos. Cuando Craig Knapp, responsable de la tienda de Meijer, se acercó a ellos con una tarjeta de regalo de $1,000, se esforzaron por encontrar palabras para expresar sus sentimientos.

"No estamos seguros de lo que hicimos o dijimos exactamente, o si logramos expresar adecuadamente nuestra gratitud; estábamos en shock y no podíamos creerlo", señalaron los Pearce en una carta enviada a la tienda después del evento. "Al salir de la tienda, y cuando la conmoción disminuyó, lloraron juntos al darse cuenta del enorme impacto y alivio que significa este regalo para nuestra familia".

Los padres dijeron que usarían la sorpresa no solo para darles a sus hijos unas felices fiestas, sino también para abastecer su despensa con los víveres de varios viajes al supermercado.

Meijer también continuó su tradición de celebrar a los miembros de su equipo a través de las celebraciones de Very Merry Meijer y también sorprendió a tres miembros de su equipo en cada una de sus tiendas con vales de compra de $200.

"Me sorprendió por completo", expresó Lois Smith, cajero de la tienda de Meijer en Cedar Springs, Michingan. "Con todos los problemas de salud que he tenido recientemente y debido a que no he podido trabajar, esto significa mucho. Me será de gran ayuda. Meijer me ha cuidado muy bien".

Mire el video de las sorpresas de Very Merry Meijer y continúe con la diversión en los canales sociales en #VeryMerryMeijer.

Acerca de Meijer: Meijer es un minorista de Grand Rapids, Míchigan, que opera 499 supercentros, mercados de vecindario y tiendas Express en Míchigan, Ohio, Indiana, Illinois, Kentucky y Wisconsin. Meijer, una empresa familiar privada desde 1934, fue pionera en el concepto de "compras en un solo lugar" ("one-stop shopping") y ha evolucionado a lo largo de los años para incluir amplios departamentos de productos frescos y cárnicos, así como farmacias, departamentos integrales de vestuario, departamentos de mascotas, centros de jardinería, juguetes y electrónica. Para obtener información adicional sobre Meijer, visite www.meijer.com. Siga a Meijer en Twitter @Meijer y @MeijerPR o hágase fan en Facebook.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/1964072/Very_Merry_Meijer.mp4

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/773739/Meijer_Logo.jpg

FUENTE Meijer

