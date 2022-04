Meijer reconoce a ocho miembros del equipo con los Legacy Awards, el mayor honor que otorga la compañía

Kevin Hurn, R. Ph., director de Adquisiciones de Farmacias y Nuevos Negocios de Meijer, recibió el premio Fred Meijer 2021, el reconocimiento de más alto nivel que puede recibir un miembro del equipo de Meijer. Este premio se otorga anualmente a una persona que encarne los valores y la misión establecidos por Fred Meijer, incluido un liderazgo basado en humildad, generosidad y pasión por servir a los demás.

Durante sus 35 años de carrera en Meijer, Hurn ha sido una fuerza impulsora detrás de muchos importantes programas farmacéuticos que benefician a los clientes de Meijer, incluida la adquisición de ofertas farmacéuticas especializadas para atender mejor a pacientes con condiciones crónicas y difíciles de manejar. También desempeñó un papel fundamental en el programa de vacunación contra la COVID-19 líder en la industria del minorista, gestionando su inventario de vacunas para mantener abastecidas las clínicas masivas y las farmacias de Meijer. Recientemente, Hurn organizó la iniciativa de mascarillas N95 gratuitas del minorista en alianza con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, lo que convirtió a Meijer en uno de los primeros minoristas reconocidos en ofrecerlas a partir de las reservas nacionales.

Hurn también refleja el compromiso del minorista con la comunidad: se ofrece como voluntario para entrenar perros de servicio para Paws with a Cause, construye casas junto a Habitat for Humanity y viaja a Haití en su tiempo personal en viajes de ayuda humanitaria.

"Kevin Hurn realmente hace realidad nuestro propósito de enriquecer la vida en las comunidades que servimos a diario, no porque quiera el crédito, sino porque sabe que es correcto", afirmó Meijer. "Sus colegas lo reconocen como un 'humilde visionario', algo que me recuerda la manera en que se hablaba de mi padre, por lo que este premio en su honor es especialmente apropiado".

La compañía también premió a siete ganadores del President's Award 2021, que reconoce sus importantes contribuciones empresariales durante el último año. Los ganadores son:

Angel Cuevas , empleado del centro de distribución en Tipp City, Ohio

, empleado del centro de distribución en Carla Hendon , directora de Diversidad de Proveedores y Adquisiciones Indirectas en Grand Rapids , Míchigan.

, directora de Diversidad de Proveedores y Adquisiciones Indirectas en , Míchigan. David Le , R. Ph., jefe del equipo farmacéutico de Sawmill Road Meijer en Columbus, Ohio

, R. Ph., jefe del equipo farmacéutico de Sawmill Road Meijer en Jeffrey Marentette , R. Ph., arquitectura sénior empresarial-farmacéutica, ITS en Grand Rapids , Míchigan.

, R. Ph., arquitectura sénior empresarial-farmacéutica, ITS en , Míchigan. Kelvin McGill , empleado de almacén en Lansing , Míchigan.

, empleado de almacén en , Míchigan. Robert Ostroff , director de la tienda de Alpine Ave. Meijer en Walker, Míchigan.

, director de la tienda de Alpine Ave. Meijer en Walker, Míchigan. Melissa Tinkham , líder de la Línea de Servicio al Cliente y Mercancía General de Fremont Meijer en Fremont , Míchigan.

"Los ganadores de los President's Award de este año ejemplifican la razón por la que comenzamos la tradición de los Legacy Awards, ya que reflejan el amplio impacto que tienen los miembros de nuestro equipo en nuestro negocio y nuestras comunidades", señaló Rick Keyes, presidente y director ejecutivo de Meijer. "Observar el alcance de sus logros nos recuerda que una única persona siempre puede marcar la diferencia".

Acerca de Meijer: Meijer es un minorista de Grand Rapids, Míchigan, que opera más de 258 supercentros y supermercados en Míchigan, Ohio, Indiana, Illinois, Kentucky y Wisconsin. Empresa familiar privada desde 1934, Meijer fue pionera en el concepto de "compras en un solo lugar" ("one-stop shopping") y ha evolucionado a lo largo de los años hasta incluir amplios departamentos de productos frescos y cárnicos, así como farmacias, departamentos integrales de vestuario, departamentos de mascotas, centros de jardinería, juguetes y electrónica. Para obtener más información sobre Meijer, visite www.meijer.com. Siga a Meijer en Twitter @twitter.com/Meijer y @twitter.com/MeijerPR o hágase fan en www.facebook.com/meijer.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1782472/2021_Legacy_Award_Winners_Collage.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/773739/Meijer_Logo.jpg

FUENTE Meijer

SOURCE Meijer