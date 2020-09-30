Meijer宣布召开首届供应商多元化峰会
零售商为代表性不足的企业主提供机会，让他们得以向中西部的商店推销其产品
Sep 30, 2020, 06:15 ET
密歇根州大急流城2020年9月30日 /美通社/ -- Meijer今天宣布将举办首届虚拟供应商多元化峰会，让全国范围内的多元化企业有机会向致力于将下一款优秀产品带到货架上的Meijer商家展示其产品。
“专注于供应商多元化是我们打造多元、公平和包容的企业文化的重要组成部分，”Meijer总裁兼首席执行官Rick Keyes说道。“尽管我们一直重视多元化的合作伙伴关系，但此次活动彰显了我们致力于建立更具包容性的供应商社区，从而更好地服务客户的承诺。”
11月12日的虚拟活动将聚焦以下品类：
- 美容和个人护理
- 非处方药和保健
- 日用品
- 杂货
少数族裔、LGBTQ、女性、退伍军人和残疾人所有的持证经营这些品类零售商品的企业可在10月9日（周五）之前点击此处申请参加此次活动。
“Meijer认为我们的合作伙伴应该反映我们所服务的社区，”Indirect Procurement and Supplier Diversity集团副总裁Jamie Akemann表示。“这次活动让我们有机会与不同的供应商合作，增强他们的能力，为所在社区提供经济支持，也让我们能够更好地履行自己的使命，丰富所服务社区的生活。”
Meijer将与Efficient Collaborative Retail Marketing（ECRM）及其开发产品发现工具的子公司RangeMe合作，通过该公司的ECRM Connect虚拟平台举办此次活动。
活动申请提交后，Meijer团队将审查并挑选他们想要在虚拟峰会上见到的供应商。未被选中的供应商仍可通过Range Me注册工具在线访问峰会，并且随着未来业务需求的变化，Meijer商家可能再次对其展开合作评估。
尽管提供上述品类之外的服务或产品的多元化供应商暂无资格参加11月的活动，但他们可以通过零售商的潜在供应商页面提交自己的信息以供相关方考虑。
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关于Meijer：Meijer是一家总部位于密歇根州大急流城的零售商，在密歇根州、俄亥俄州、印第安纳州、伊利诺伊州、肯塔基州和威斯康辛州经营着253家超级购物中心和杂货店。自1934年开始，Meijer作为一家私营家族企业运营，并率先提出了“一站式购物”的理念。经过多年的发展，公司扩大了生鲜产品和肉类部门，并建立了药房、综合服装部门、宠物部门、花园中心、玩具和电子产品部门。有关Meijer的更多信息，请访问www.meijer.com。 请关注Meijer的Twitter帐号@twitter.com/Meijer和@twitter.com/MeijerPR，或者登录www.facebook.com/meijer加入粉丝团。
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Meijer - a Midwestern Retailer
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