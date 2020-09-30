Meijer宣布召开首届供应商多元化峰会

密歇根州大急流城2020年9月30日 /美通社/ -- Meijer今天宣布将举办首届虚拟供应商多元化峰会，让全国范围内的多元化企业有机会向致力于将下一款优秀产品带到货架上的Meijer商家展示其产品。

“专注于供应商多元化是我们打造多元、公平和包容的企业文化的重要组成部分，”Meijer总裁兼首席执行官Rick Keyes说道。“尽管我们一直重视多元化的合作伙伴关系，但此次活动彰显了我们致力于建立更具包容性的供应商社区，从而更好地服务客户的承诺。”