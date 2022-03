Meinergy assina acordo com a Huawei em um projeto de 1 GW e 500 MWh para facilitar o desenvolvimento ecológico de Gana

Wu Guangwen (CEO da Meinergy), Zhou Wei (diretor administrativo do escritório de representação da Huawei Gana) e Fang Liangzhou (vice-presidente e diretor de Marketing da Huawei Digital Power), participaram da cerimônia de assinatura.

Para atender à crescente demanda por energia, diversificar o mix de energia e acelerar o desenvolvimento econômico, o governo de Gana estabeleceu sua meta estratégica em relação a energia renovável: aumentar a proporção de energia renovável no mix de energia para 10%, promover a energia sustentável e tornar a energia acessível em todo o país até 2030.

A Meinergy está presente em Gana há muitos anos, e seus negócios abrangem setores de mineração, energia elétrica e fotovoltaica. No contexto da transformação do mix de energia global, a Meinergy expandiu vigorosamente seu negócio de energia renovável em Gana e em outros países da África para oferecer energia sustentável e estável para as comunidades locais e preencher a lacuna de energia elétrica.

As duas partes têm mantido estreita cooperação em usinas fotovoltaicas em escala de serviços públicos, integração de energia fotovoltaica e hidrelétrica, armazenamento de energia e em energia fotovoltaica residencial em Gana, e alcançaram excelentes resultados comerciais. Ambas as partes esperam cooperar ainda mais no desenvolvimento de usinas fotovoltaicas e ESS, data centers, eLTE e nuvem pública para construir uma África mais sustentável.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1760495/Meinergy_Signs_Agreement_with_Huawei_Executives.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1760496/Meinergy_Signs_Agreement_with_Huawei_Solar_Panels.jpg

FONTE Huawei

