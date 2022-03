- Meinergy firma un acuerdo con Huawei en un proyecto de 1 GW y 500 MWh para facilitar el desarrollo verde de Ghana

BARCELONA, España, 7 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. (en adelante, Huawei Digital Power) ha firmado un acuerdo de cooperación estratégica con Meinergy Technology Co., Ltd (en adelante, Meinergy), el desarrollador fotovoltaico líder en África occidental. Según el acuerdo, Huawei Digital Power proporcionará una solución completa de sistema de almacenamiento de energía y fotovoltaica inteligente (ESS) para la planta fotovoltaica a escala de servicios públicos de 1 GW y el proyecto ESS de 500 MWh desarrollado por Meinergy en Ghana.