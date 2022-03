Meinergy podpisuje z Huawei umowę w sprawie projektu o mocy 1 GW i pojemności 500 MWh w celu wsparcia ekologicznego rozwoju Ghany

BARCELONA, Hiszpania, 7 marca 2022 r. /PRNewswire/ -- Spółka Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. (dalej zwana Huawei Digital Power) podpisała umowę o współpracy strategicznej z Meinergy Technology Co., Ltd (dalej zwaną Meinergy), czołowym deweloperem instalacji fotowoltaicznych w Afryce Zachodniej. W ramach umowy Huawei Digital Power zapewni kompletne rozwiązanie obejmujące system PV i magazynowania energii (ESS) do instalacji fotowoltaicznej o skali przemysłowej o mocy 1 GW i projekt ESS o pojemności 500 MWh opracowany przez Meinergy w Ghanie.