-Mel-Mont Medical anuncia la validación de su tecnología patentada de automuestreo, Mia by XytoTest®, para el cribado molecular con HPV-ADN y ARNm E6/E7 tipo 7

"Porque prevenir es posible"

KLOKKARSTUA, Noruega, 4 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Mel-Mont Medical, una empresa de dispositivos médicos y tecnología dedicada a mejorar la salud de las mujeres mediante el uso de su kit de auto-muestreo patentado de ADN y ARNm, Mia by XytoTest®, recibe la validación clínica de ser igual de eficaz que el muestreo recogido por el médico.

"Las estimaciones actuales indican que cada año se diagnostica cáncer de cuello de útero a 569.847 mujeres y 311.365 mueren a causa de esta enfermedad. El cáncer de cuello de útero es el tercer cáncer más frecuente entre las mujeres del mundo", según el centro de información de Globocan sobre HPV y cáncer.

El dispositivo Mia by XytoTest® puede ser utilizado con seguridad por las mujeres en casa, o en la consulta por un médico, sin necesidad de un espéculo vaginal. La singularidad de Mia by XytoTest® permite a las mujeres sexualmente activas ampliar sus oportunidades de autocuidado y realizar una detección previa de los cánceres causados por HPV. La tecnología patentada de Mia by XytoTest® permite a los laboratorios detectar el ADN de Hr-HPV y permite la estratificación del riesgo mediante la detección de los biomarcadores ARNm E6/E7 de tipo 7 de HPV que han demostrado ser los más cruciales para la progresión hacia el cáncer de cuello de útero.

"La idea de la autocolección usando Mia by XytoTest® surgió de la necesidad de concienciar sobre el autocuidado y la necesidad de realizar pruebas preventivas accesibles y rutinarias entre la población femenina sexualmente activa. El cribado molecular aumenta la sensibilidad y la especificidad, añadiendo valor clínico para luchar contra enfermedades con altas tasas de morbilidad y mortalidad que son irónicamente prevenibles, como el cáncer de cuello de útero", dijo el consejero delegado de Mel-Mont Medical, Frank Meléndez.

Una reciente publicación1 comparando las muestras cervicales auto recogidas con las recogidas por el médico para detectar infecciones por HPV mediante una prueba de ADN HPV de tipo 14 y una prueba de ARNm HPV E6/E7 de tipo 7, concluye que Mia by XytoTest® iguala en calidad a las muestras recogidas por el médico.

"El hecho de que las muestras recogidas por los propios médicos sean accesibles para las pruebas de ARNm HPV ha sido autorizado con marca CE por la directiva 98/97/CE de IVD, lo que convierte a PreTect y su tecnología de ARNm E6/E7 en pionera de esta prometedora estrategia", dijo Bente Marie Falang, Directora Global de la División In-vitro de PreTect, AS.

Además de proporcionar opciones eficaces de automuestreo, las mujeres que dan positivo en la prueba de HPV reciben, junto con sus médicos, recomendaciones de tratamiento adecuadas y específicas para los biomarcadores de ARNm de cada mujer.

Mia by XytoTest® y ARNm E6/E7 tipo 7 ofrecen a las mujeres nuevas e innovadoras alternativas en la prevención del cáncer de cuello de útero y ya se utilizan en toda Europa y México. Además, el dispositivo permite a las mujeres de países con carencias sanitarias o con dificultades económicas acceder a una tecnología asequible que cambia la vida.

"Las pruebas moleculares multidisciplinares e integradas que clasifican con precisión las muestras cervicales exfoliadas mejorarán los programas de prevención del cáncer de cuello de útero y simplificarán los procedimientos sanitarios en las mujeres infectadas por el HPV. Por lo tanto, el concepto de una "biopsia líquida" (es decir, una prueba Pap "molecular") altamente específica para la identificación temprana de las lesiones precancerosas del cuello uterino es de vital importancia en los próximos años,"2 indicó Ana Gradíssimo, Ph.D. del Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY, en una reciente publicación (2).

Acerca de Mel-Mont Medical, Inc.:

Mel-Mont Medical, con oficinas en Estados Unidos y Europa, es una empresa boutique de dispositivos médicos y tecnología centrada inicialmente en productos que utilizan el ARNm para detectar y diagnosticar, por medios mínimamente invasivos, los cánceres causados por HPV.

Acerca de PreTect, AS:

PreTect AS, con certificación ISO 13485:2016, CE/IVD y registro de la FDA para la fabricación de ARNm con sede en Klokkarstua (Noruega), es una filial de propiedad exclusiva de Mel-Mont Medical, Inc.

1 https://rdcu.be/clGVo

2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5904788/

Para más información:

Bente Marie Falang

Ustadhagan 8 /N-3490

Klokkarstua, Noruega

Tel.: +47.32.79.88.00

Email: [email protected]

Web: www.mel-montmedical.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1588368/mel_mont_positivo_Logo.jpg

Related Links

mel-montmedical.com



SOURCE Mel-Mont Medical, Inc.