Melhor juntas: o décimo aniversário da aquisição da Putzmeister pela SANY

Na última década, a Putzmeister, já uma das principais fabricantes de maquinários de concreto na Europa, obteve um crescimento e desenvolvimento constantes com o SANY Group. O volume das vendas da Putzmeister aumentou de 500 milhões de euros em 2011 para mais de 800 milhões de euros em 2021, mantendo sua posição de liderança no mercado global de maquinários de concreto.

Com a expansão de sua rede de P&D, fabricação e vendas, presente nas regiões da Europa, América e Ásia-Pacífico, a ex-empresa familiar alemã agora conta com uma presença global mais ampla em 154 países e regiões.

Na última década, a Putzmeister foi integrada ao mapa global de negócios da SANY. Atualmente, quase metade dos produtos de maquinários de concreto em todo o mundo tem o logotipo da Putzmeister ou da SANY.

Para a SANY, a Putzmeister oferece experiência aplicável em internacionalização, fabricação inteligente e conceitos e práticas compatíveis com a quarta revolução industrial. Para a Putzmeister, sua capacidade de desenvolver novas empresas é reforçada pelo apoio financeiro e recursos da SANY.

A cooperação em P&D entre as duas empresas tem sido claramente proveitosa. As equipes conjuntas de P&D lançaram com sucesso a série V8 e a bomba de concreto montada em caminhão de 45 metros para o mercado europeu e agora estão assumindo a liderança na nova arena de produtos elétricos, inteligentes e digitais. A Putzmeister lançou a primeira bomba de concreto híbrida montada em caminhão do mundo, a "iONTRON", e aplicou tecnologia de big data no processo de produção, transporte e colocação de concreto para melhorar a produtividade, as operações e a eficiência de combustível.

Ambas as empresas servem para abrir mercados uma para a outra. Mais produtos da Putzmeister conseguiram acesso ao mercado chinês por meio da SANY, como as máquinas de concreto projetado, máquinas de argamassa, bombas industriais e telebelt da Putzmeister. Da mesma forma, muitos dos produtos da SANY ganharam visibilidade global graças à rede da Putzmeister. "Em comparação com o crescimento das vendas", disse o Dr. Jiang Xiangyang, representante do presidente da SANY e membro da diretoria da Putzmeister Holding GmbH, "o significado da aquisição consiste no fato de que ela deu à SANY uma visão mais próxima de uma empresa líder no Ocidente, do mercado em países desenvolvidos e de seu modo de governança empresarial."

Até o momento, a parceria entre a SANY e a Putzmeister rendeu resultados exponencialmente positivos nas áreas de treinamento, intercâmbios de funcionários, P&D e desenvolvimento comercial. De mãos dadas, sua parceria rendeu resultados muito melhores do que qualquer uma das empresas sozinha. Um mais um resultou em muito mais do que dois.

FONTE SANY Group

