Melhores lugares para visitar na Europa, pós pandemia, de acordo com Edmar Ricardo Lastoria

Esses e outros pontos turísticos podem ser vistos por quem visita o continente. E para te ajudar a não perder nenhum passeio, neste post separamos algumas dicas para você aproveitar 7 dos melhores destinos europeus.

Paris é a cidade mais romântica do mundo! Ver a Torre Eiffel, maior símbolo da cidade, pela primeira vez é de tirar o fôlego de qualquer um. Por lá, não deixe de conhecer Montmartre, o Arco do Triunfo, a Catedral de Notre Dame e o Museu Louvre.

Capital da Holanda, Amsterdam é famosa por suas ruas lotadas de bicicletas. Além disso, a cidade é toda cercada por canais. Por lá não deixe de fazer o passeio a pé pelo Jordaan e cinturão de canais, visitar o Rijksmuseum e a Casa de Anne Frank. Por último, vá na a praça Dam, onde a cidade começou.

Localizada as margens do rio Elba e na fronteira com a República Checa, Dresden é uma cidade repleta de história e beleza. Independentemente de quanto tempo você for passar na cidade, não deixe de conhecer os pontos principais, como o Frauenkirche, Zwinger e o Residenzschloss.

Praga é a maior cidade e a capital da República Checa. Para conhecer os principais pontos turísticos você não terá tantos problemas, já que as áreas mais turísticas são próximas uma das outras. Não deixe de visitar a Praça da Cidade Antiga, o Relógio Astronômico, a Ponte Carlos e o Castelo de Praga.

A Polônia é um destino que surpreende na Europa. Os mais de mil anos da cidade impressionam. O centro histórico já sobreviveu aos ataques da Segunda Guerra Mundial e hoje é um dos pontos turísticos listado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Não deixe de visitar a Praça do Mercado e o Castelo Wawel.

Lagos, Portugal, a cidade é pequena em dimensão, mas tem diversas atrações, vida noturna agitada e boa estrutura para o turismo. Além disso, é considerada a cidade com as praias mais acessíveis e bonitas do Algarve. Não deixe de visitar a Praia de Dona Ana, que já foi classificada como a mais bonita do mundo.

É a maior cidade da região da Toscana, na Itália. Para os amantes de arte, a cidade está repleta de referências ao Renascimento através de quadros, esculturas e arquitetura. A Basílica Santa Maria del Fiore revestida com mármore verde, rosa e branco, é a principal atração de Florença. Não deixe de atravessar a Ponte Vecchio a pé e subir no Piazzale Michelangerlo para uma vista panorâmica.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1423848/Edmar_Lastoria.jpg

FONTE Edmar Ricardo Lastoria

SOURCE Edmar Ricardo Lastoria