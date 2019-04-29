Melita Italia вместе с Plume® и Open Fiber представляет новые сервисы оптоволоконного соединения

Новый сервисный пакет сочетает в себе скорость оптоволоконного Интернет-доступа с надежностью, контролируемостью и безопасностью Plume. Сочетание этих свойств формируют функциональное и интеллектуальное решение для "умного дома". На первом этапе Diamond Fibra будет доступно потребителям в восьми городах Италии: Милане, Турине, Монце, Флоренции, Неаполе, Бари, Палермо и Катании.

Генеральный директор Melita Limited Харальд Роеш (Harald Roesch) отметил: "Возглавляемый Рикардо Руджеро (Ricardo Ruggiero) запуск Melita Italia и Diamond Fibra служит прекрасным примером слияния нашей клиентоориентированности и опыта в сфере Интернет-сервисов со сверхбыстрым доступом по сети Open Fiber и сервисами Plume для "умного дома". Вместе мы предоставляем нашим итальянским потребителям принципиально новый уровень услуг. Обеспечивая самое быстрое, надежное и безопасное Интернет-соединение для любого устройства, Diamond Fibra представляется нам идеальной стартовой платформой для дальнейшего развития деятельности Melita Italia".

Соучредитель и генеральный директор Plume Фахри Динер (Fahri Diner), в свою очередь, прокомментировал: "Melita создала первую в мире "современную тройную услугу" - унифицированное и контролируемое сетевое подключение по скоростному оптоволоконному каналу и надежной домашней сети Wi-Fi, персонализированные функции родительского контроля и гостевого доступа, а также защищенные и безопасные сетевые устройства. Melita высоко поднимает планку доступных итальянским потребителям сервисов, и для Plume большая честь сотрудничать с настоящим пионером нашей отрасли".

Для получения дополнительной информации о Diamond Fibra звоните 0800 13 72 27 или посетите веб-сайт www.melita.it .

О компании Melita

Melita помогает людям всегда оставаться на связи с помощью самых высокотехнологичных телекоммуникационных сервисов. После недавнего внедрения общенациональной гигабитной сети Мальта стала одной из первых в мире стран - и единственным государством Европы, - с общедоступной фиксированной Интернет-связью на скорости 1000 Мб/с. Эту сеть дополняют мобильная сеть с поддержкой 5G, ячеистая сеть WiFi, цифровое телевидение высокого разрешения и фиксированная телефония.

Компания Melita также создает смарт-решения для бизнеса, сочетающие в себе потенциал самой высокопроизводительной Интернет-сети Европы и самой современной мобильной сети, обеспечивая возможности IoT. Специализированный центр обработки данных предоставляет безопасные облачные сервисы и сетевой доступ посредством полностью резервированных каналов международной связи с Миланом.

Melita была учреждена на Мальте в 1992 году и на сегодняшний день обслуживает более 75% частных абонентов острова.

www.melita.com

О сервисах Plume

Plume использует революционные облачные технологии и искусственный интеллект для создания комплексных пакетов сервисов для "умного дома". Adaptive WiFi обеспечивает самый стойкий сигнал во всех уголках дома, гарантируя стабильное WiFi-соединение любым пользовательским устройствам. HomePass позволяет осуществлять точный контроль за подключением, продолжительности использования и действиях всех пользователей в частных сетях Wi-Fi. AI Security защищает устройства от подозрительного контента при подключении к сети Интернет и охраняет систему "умного дома" в безопасности, блокируя любые нежелательные угрозы.

О компании Plume ®

Plume - создатель первой в мире платформы когнитивных сервисов для "умного дома". Представляя единственное открытое и аппаратно-независимое решение, Plume обеспечивает быстрое и масштабное курирование, поставку, управление, оптимизацию и поддержку новых сервисов и приложений. Быстро расширяющийся портфель сервисов Plume на сегодняшний день включает Adaptive WiFi™, HomePass®и AI Security™. Управление всеми сервисами осуществляет платформа Plume Cloud - облачный контроль на базе больших данных и ИИ, обеспечивающий функционирование крупнейшей на сегодняшний день программно-определяемой сети в мире. Plume использует открытый фреймворк "silicon-to-service" OpenSync™, интегрированный в широкий спектр кремниевых и платформенных SDK, а также аппаратного обеспечения CPE для подключения к Plume Cloud. Крупные и мелкие Интернет-провайдеры (ISP), операторы мобильных сетей (MNO и MVNO), поставщики потребительских сервисов и OTT-услуг могут с легкостью внедрять и адаптировать эффективные когнитивные сервисы Plume под нужды своих абонентов, повышая показатели среднего дохода в расчете на одного пользования, минимизируя операционные и капитальные расходы, оптимизируя клиентские сервисы и сокращая отток абонентов.

Посетите веб-сайт www.plume.com , www.platform.plume.com и www.opensync.io .

Plume, Adaptive WiFi, AI Security, HomePass и OpenSync - товарные знаки Plume Design, Inc.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/878643/Plume_Melita_Italia.jpg

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