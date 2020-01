Melk zonder de koe: TurtleTree Labs, het eerste bedrijf ter wereld dat melk uit cellen produceert, stelt pre-seed-financiering zeker

De doorbraak van TurtleTree is belangrijk. Hierdoor wordt niet alleen de volledige functionaliteit van melk mogelijk, maar verandert tevens de bestaande industrie voor babyvoeding.

De pre-seed-ronde, geleid door Lever VC, een risicokapitaalfonds gespecialiseerd in investeringen in alternatieve proteïne, omvat KBW Ventures en K2 Global.

"Wat TurtleTree Labs doet, is fascinerend en de technologie kan een serieuze uitdager zijn voor de wereldwijde zuivelindustrie", zegt Nick Cooney, oprichter en beherend vennoot bij Lever VC. "Dit is het eerste bedrijf ter wereld dat echte melk produceert op basis van celkweek en dat opent de deur naar veiligere, gezondere en aangepaste zuivelproducten die kunnen worden geproduceerd met veel minder natuurlijke grondstoffen."

"De interesse van KBW Ventures in TurtleTree is gebaseerd op zowel de visie als de strategische benadering van het team van de toekomst van voedselproductie op basis van stamceltechnologie. Na de tijd die we hebben doorgebracht met het oprichtersteam in Singapore, hebben we veel vertrouwen in de voortgang van TurtleTree als biotechnisch bedrijf en de richting die het bedrijf neemt vanuit een zakelijk perspectief", zegt Prince Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud, oprichter en Chief Executive Officer, KBW Ventures.

TurtleTree heeft een bedrijfseigen, unieke technologie ontwikkeld die cellen uit borstklieren gebruikt om echte, volledige melk te creëren in steriele voedselproductiefaciliteiten. Het eindproduct is hetzelfde als melk uit de menselijke borst en als koeienmelk, en zal worden verkocht als voedsel.

"De seed-financiering zal worden gebruikt om het wetenschappelijke team van het bedrijf uit te breiden en meer prototypen te maken. TurtleTree Labs heeft het openbare debuut van de eerste gecultiveerde melk- en moedermelkproducten voor het voorjaar gepland", zegt Rye.

Lin legt uit dat het bedrijf zich in deze vroege fase concentreert op het aantrekken van het juiste talent om TurtleTree de steun te geven die nodig is voor grotere acceleratie en om zo bij te dragen aan de verandering in de wereld waar het bedrijf naar streeft. "We geloven dat het volledige landschap van borstmelk en traditionele koeienmelk door onze technologie zal worden getransformeerd", sluit ze af.

"Het volgende niveau van verandering zal komen uit bedrijven in voedingstechnologie die gezondheids- en duurzaamheidsproblemen op massaproductieschaal oplossen. TurtleTree biedt een oplossing voor een groot hiaat in de voedselketen op een cruciaal moment in de tijd", aldus Ozi Amanat, oprichter van K2 Global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1078987/Chief_Scientist_Rabail_Toor.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1078986/Chief_Strategist_Max_Rye_and_CEO_Fengru_Lin.jpg

SOURCE TurtleTree Labs