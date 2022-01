Melodity - Das Web3-Ökosystem für die Musikindustrie zur vollen Entfaltung der Kreativität mit Play-to-Earn, Listen-to-Earn, NFTs und Metaverse

DoMeta ist ein fast vollständig auf Musik ausgerichtetes Metaversum, in dem die Nutzer ihre Zeit mit Spielen, Lernen, Kreieren und Interaktion verbringen oder an Live-Events teilnehmen können. Es will Gemeinschaften anziehen, indem es Musik, DeFi, Blockchain und NFTs - sowie ein Play-to-Earn-Modell - in einem einzigartigen Paket kombiniert.

DoDuet wird mit seinem Listen-to-Earn-Modell eine innovative Erfahrung wie keine andere schaffen. Es handelt sich um eine benutzerfreundliche Plattform für Wettbewerbe, die Musik zum Spiel macht und Künstlern Sichtbarkeit und leicht zugängliche Preise bietet. Teilnehmer des Wettbewerbs werden belohnt, wenn sie sich die Titel anhören und abstimmen.

DoMart, der Marktplatz für NFTs, bietet nicht nur den Vertrieb von Songs, sondern auch eine ganze Reihe von Möglichkeiten für den Verkauf, den Kauf, die Lizenzierung und die Verwaltung von zusammengesetzten Musik-NFTs.

Das Ökosystem wird immer ein Ort sein, an dem die Kreativität auf unendlich viele Arten wächst. Das Hauptziel ist es, Musikkünstlern die Möglichkeit zu geben, ihr Einkommen und ihre Sichtbarkeit zu maximieren, indem ihnen fortschrittliche Instrumente zur Verwaltung ihrer eigenen Kunst angeboten werden.

Melodity möchte in dieser neuen Ära, die im Gegensatz zur alten Dynamik steht, zum Maßstab der Musikindustrie werden, indem es Künstlern ein neues Zuhause bietet, in dem sie bis zu 90 % der Einnahmen aus ihren Werken erzielen können.

„Mit einem ehrgeizigen Ziel ist Melodity ein Protokoll, das mit der Idee im Herzen entwickelt wurde, allen Musikkünstlern Freiheit und neue Möglichkeiten zu geben, damit sie das volle Potenzial ihrer Musik entfalten können", kommentiert CEO Rolen Guzman.

Melodity-Token

Der Melodity-Token ($MELD) wird auf der Binance Smart Chain (BSC) gehostet. Es ist das Wertaufbewahrungsmittel für die Umwelt und befindet sich in der Anfangsphase seiner Einführung.

Das Melodity-Projekt wurde aus der Leidenschaft der Gründer geboren, schwierige finanzielle Umstände unabhängiger Musikkünstler zu erleichtern. Als ehemalige Amateurmusiker haben die Gründer aus erster Hand erfahren, wie schwer es für einige ihrer Freunde ist, mit ihrer Kunst Geld zu verdienen.

