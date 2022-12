Membro do Consórcio TransferJet realiza teste de campo do serviço de distribuição de conteúdo na Índia, distribuindo filmes e jogos usando a tecnologia TransferJet X Wireless Transfer

TÓQUIO, 16 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ --

- Clique e baixe um filme de 2 horas em 2 segundos -

Um estudo de campo do serviço de distribuição de conteúdo de alta velocidade foi realizado em várias estações do metrô ao redor de Nova Deli, Índia, em novembro de 2022 pela HRCP Research and Development Partnership (doravante "HRCP R&D"), membro do TransferJet Consortium baseado em Tóquio (doravante "o TJC"). O serviço permite que os usuários baixem filmes e jogos em uma velocidade extremamente alta apenas tocando nos dispositivos usados.

Resumo do estudo:

com um dongle TransferJet X instalado em um smartphone Android, os participantes podem selecionar seus tipos de conteúdo favoritos em um aplicativo desenvolvido pela HRCP R & D. Em seguida, ao tocar em um Touch Point (dispositivo de transferência) em uma estação, o conteúdo selecionado, por exemplo, um filme em HD de duas horas, é transferido em dois segundos. O conteúdo está protegido por Digital Rights Management (DRM). A HRCP R&D está desenvolvendo a tecnologia SoC (System-on-a-chip) da TransferJet X (https://www.hrcp.jp/en).

O TJC liderou um grupo de IEEE no desenvolvimento bem sucedido de uma alteração ao padrão IEEE 802.15.3e e a ITU Radiocommunication Sector (ITU-R) para desenvolver a recomendação M.2003-2. Com base em ambos os padrões, o TJC publicou o padrão técnico TransferJet X usando ondas de rádio milimétricas de 60 GHz em maio de 2022. Este padrão estabeleceu a transferência de dados de ultra velocidade de até 13,1 Gbps, com uma operação fácil e realizando transferências de conteúdo de alto volume, como vídeos em 4K ou RV. Além disso, o tempo necessário para a configuração da conexão foi reduzido para 2 ms ou menos, permitindo novos cenários de uso, como o fornecimento de conteúdo ao passar por uma catraca de bilhetes.

Sobre o TransferJet Consortium Incorporated Association (http://www.transferjet.org) O Consórcio

TransferJet foi criado em 2008 para desenvolver a tecnologia, os produtos e os serviços de tecnologia sem fio TransferJet, tendo se transformado em uma associação em 2011. O consórcio se concentra no desenvolvimento de especificações, processos e ferramentas de testes de conformidade e atividades de marketing promocional.

* TransferJet e os logotipos associados são licenciados pelo TransferJet Consortium.

FONTE TransferJet Consortium Incorporated Association

