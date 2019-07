MeMed krijgt titel 'Technology Pioneer' van het World Economic Forum

Bedrijf wordt erkend vanwege nieuwe oplossing van groeiende dreiging van antibioticaresistentie

HAIFA, Israël, 2 juli 2019 /PRNewswire/ - //MeMed Ltd., de ontwikkelaar van een geavanceerde, op het immuunsysteem gebaseerde diagnostiek waarbij op de zorglocatie onderscheid wordt gemaakt tussen bacteriële en virale infecties, kondigde vandaag zijn erkenning aan als Technology Pioneer door het World Economic Forum. MeMed werd gekozen uit 56 wereldwijd geselecteerde bedrijven.

De Technology Pioneers zijn een wereldwijde gemeenschap van bedrijven die zich allemaal in een groeistadium bevinden en die staan te trappelen om een breed scala van bedrijfstakken te veranderen. Ze hebben allemaal ook een aanzienlijke impact op het bedrijfsleven en de samenleving. Het World Economic Forum koos MeMed vanwege zijn baanbrekende aanpak waarmee artsen geen ondoeltreffende geneesmiddelen en behandelingen meer hoeven voor te schrijven. Hierdoor wordt de opkomst van resistente ziekteverwekkers tegengegaan.

'We zijn verheugd om MeMed te verwelkomen in de groep innovatieve van technologiepioniers van dit jaar', zegt Fulvia Montresor, hoofd van Technology Pioneers bij het World Economic Forum. 'MeMed en zijn medepioniers zijn leiders in het gebruik van nieuwe technologieën waarmee ze hun bedrijfstak veranderen. We zien grote mogelijkheden voor deze volgende generatie bedrijven om oplossingen te vinden voor mondiale uitdagingen en de samenleving de komende jaren te verbeteren.'

De missie van MeMed is de complexe signalen van het immuunsysteem vertalen naar eenvoudige diagnostische inzichten die kunnen worden gebruikt om de manier te veranderen waarop infectieziekten en ontstekingsziekten worden gediagnosticeerd en behandeld. Dit biedt patiënten een enorm voordeel, zowel op individueel als op maatschappelijk niveau. De doorbraak van het Israëlische bedrijf MeMed BV™ is gebaseerd op de eiwitsignatuur van het immuunsysteem. Met deze signatuur kan snel en betrouwbaar bepaalt worden of een infectie wordt veroorzaakt door bacteriën die reageren op een antibioticum, of door een virus dat niet met antibiotica behandeld kan worden. MeMed BV™ is gevalideerd door een ongeëvenaard niveau van hoogwaardige gegevens van dubbelblinde klinische onderzoeken die wereldwijd zijn uitgevoerd.

'Het is een eer om door het World Economic Forum erkend te worden als Technology Pioneer van 2019 en lid te worden van een gemeenschap van missie-gedreven bedrijven die werken om levens op wereldschaal te verbeteren,' zegt Dr. Eran Eden, medeoprichter en CEO van MeMed. 'Ons doel is oplossingen te ontwikkelen voor 's werelds grootste uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg en een zinvol verschil te maken in het leven van patiënten, te beginnen met antimicrobiële resistentie.'

Dr. Kfir Oved, medeoprichter van MeMed en CTO, voegt hieraan toe: 'We zijn erg blij met deze erkenning van het World Economic Forum. Het bevestigt opnieuw onze belofte om brede toegang te bieden tot snelle, effectieve diagnostische tests en een echte paradigmaverschuiving te veroorzaken. Kortom, we bieden een weg uit het te vaak voorschrijven van antibiotica. Dit zijn cruciale stappen om het ontstaan en de verspreiding van resistente bacteriën te voorkomen en de volksgezondheid te beschermen.'

Geneesmiddelresistente ziekten veroorzaken wereldwijd jaarlijks minstens 700.000 sterfgevallen, 'een getal dat in 2050 wereldwijd zou kunnen oplopen tot 10 miljoen doden per jaar"' aldus een rapport van de Verenigde Naties uitgebracht in april 2019. Om het tempo te versnellen waarmee deze dreiging wordt bestreden, ontwikkelde MeMed ook MeMed Key™, een eenvoudig te gebruiken platform dat eiwitten met hoge precisie meet op de zorglocatie en MeMed BV™ in 15 minuten uitvoert. Het platform ondersteunt ook de uitbreiding van MeMeds pijplijn aan innovatieve diagnostische tests, die geautomatiseerd leren integreren met immuun-gebaseerde metingen, om een reeks klinische uitdagingen aan te pakken.

MeMed is lid van een uiteenlopende groep van Technology Pioneers 2019 die geselecteerd is door een internationale commissie bestaande uit meer dan 59 academici, ondernemers, durfkapitalisten en bedrijfsleiders bijeengebracht door het World Economic Forum. Eerder werden ook Airbnb, Editas Medicine, Foundation Medicine, Google, Kickstarter, Mozilla, Proteus Digital Health, Spotify en Twitter onderscheiden.

Dr. Eden neemt deel aan de World Economic Forum Annual Meeting of the New Champions van 1 tot en met 3 juli, 2019 in Dalian, China. Zijn presentatie over de bezorgdheid over de volksgezondheid die voortvloeit uit misbruik en overmatig voorschrijven van antibiotica vindt plaats om 11:45 uur (lokale tijd) op woensdag 3 juli 2019.

Over het World Economic Forum: het World Economic Forum, dat zich inzet voor de verbetering van de toestand van de wereld, is de internationale organisatie voor publiek-private samenwerking. Het forum betrekt de belangrijkste politieke, zakelijke en andere leiders van de samenleving bij het vormgeven van wereldwijde, regionale en industrieagenda's. (www.weforum.org).

Over MeMed: MeMed is de ontwikkelaar van geavanceerde, op het immuunsysteem gebaseerde diagnostiek waarbij op de zorglocatie onderscheid wordt gemaakt tussen bacteriële en virale infecties. Onze missie is de complexe signalen van het immuunsysteem vertalen naar eenvoudige diagnostische inzichten die kunnen worden gebruikt om de manier te veranderen waarop infectieziekten en ontstekingsziekten worden gediagnosticeerd en behandeld. Dit biedt patiënten een enorm voordeel, zowel op individueel als op bevolkingsniveau. In samenwerking met vooraanstaande academische en commerciële partners ontwikkelden en valideerden wij in de loop van tien jaar MeMed BV™, onze baanbrekende aanpak gebaseerd op de eiwitsignatuur van het immuunsysteem. MeMed BV™ biedt artsen een onmisbaar instrument in de strijd tegen resistente bacteriestammen - een van de grootste uitdagingen voor de gezondheidszorg van onze tijd. ImmunoXpert™, een ELISA-rubricering van MeMed BV™, is goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie (CE-IVD), Zwitserland en Israël en wordt momenteel als proefproject binnen deze markten gedistribueerd. MeMed ontwikkelde ook MeMed Key™, een baanbrekend platform dat het mogelijk maakt om zowel bestaande als nieuwe eiwitten en signaturen op de zorglocatie binnen enkele minuten nauwkeurig te meten. Tegenwoordig breiden we ons netwerk van partnerschappen met internationaal gerenommeerde academische, commerciële en betrokken overheidsinstanties uit om de wereldwijde beschikbaarheid van ons platform en onze tests te bevorderen, te valideren en te vergemakkelijken. Meer informatie over MeMed vindt u op: http://www.me-med.com.

