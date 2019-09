Menarini : Elcin Barker Ergun est nommée PDG du groupe

Elcin Barker Ergun a déclaré pour sa part : « Menarini est une entreprise qui suscite l'admiration à l'échelle mondiale pour son dynamisme commerciale et l'accent qu'elle met sur les patients. C'est un honneur pour moi de rejoindre Menarini et de contribuer à saisir de nouvelles opportunités commerciales et à faire avancer notre mondialisation. »

Lucia et Alberto Giovanni Aleotti ont commenté à ce sujet : « L'arrivée d'Elcin Barker Ergun parachève le processus entamé il y a quelques années dans le but de renforcer la gouvernance et de donner une dimension plus internationale à l'entreprise afin d'accélérer sa croissance ».

Après avoir travaillé pendant huit ans dans le secteur technologique au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, Elcin Barker Ergun est entrée dans l'industrie pharmaceutique chez Smithkline Beecham à titre de directrice financière secondaire. Elle a ensuite rejoint l'activité Santé de Merck KGaA où elle a occupé des postes qui lui ont fait gravir les échelons et lui ont donné des responsabilités commerciales internationales. Dans son dernier poste à la tête du département des nouvelles activités, elle gérait les collaborations en termes de R & D.

Elcin Barker Ergun a occupé pendant plus de 20 ans des postes de direction au niveau mondial, régional et local dans l'industrie pharmaceutique, notamment dans les domaines commercial, financier et de l'innovation.

Dans l'exercice de son dernier poste, elle était responsable du département « New Business » (nouvelles activités) de la branche Santé de Merck KGaA basée à Boston. Elle y dirigeait une entité chargée du développement externe et du financement de plusieurs actifs pour créer de nouvelles activités. Avant cela, elle était vice-présidente exécutive, responsable commerciale mondiale chez Merck Serono, où elle était responsable d'un compte de résultat de 4,5 milliards d'euros et de plus de 5 000 personnes. Auparavant, elle a été vice-présidente principale, directrice la région intercontinentale comprenant 69 pays, à savoir la Turquie, la Russie et des pays du Moyen-Orient, d'Afrique et de la CEI.

Au début de sa carrière, Elcin a occupé plusieurs postes financiers à titre de directrice financière secondaire chez Smithkline Beecham et en tant directrice financière secondaire chez Honeywell. Elle a également travaillé pendant huit ans dans le secteur technologique au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, avant d'entrer dans l'industrie pharmaceutique. Elcin est ingénieure et titulaire d'un MBA de l'INSEAD.

Le groupe pharmaceutique Menarini, basé à Florence, est présent dans 136 pays à ce jour. Il réalise un chiffre d'affaires de 3 667 millions d'euros et emploie quelque 17 600 personnes. S'appuyant sur 7 centres de recherche et développement, les produits Menarini sont présents dans les domaines thérapeutiques les plus importants, notamment les produits destinés à la cardiologie, la gastro-entérologie, la pneumologie, les maladies infectieuses, le diabète et les anti-inflammatoires / analgésiques. La production pharmaceutique s'effectue dans les 16 usines de fabrication du groupe situées en Italie et à l'étranger, qui produisent et distribuent plus de 585 millions de paquets de produits par an. La production pharmaceutique de Menarini, qui respecte les normes de qualité les plus élevées, apporte une contribution permanente à la santé des patients dans le monde entier.

