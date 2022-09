Menarini et SciClone signent un accord de licence exclusif pour développer et commercialiser Vaborem® en Chine afin de traiter les infections résistantes aux antimicrobiens

Vaborem ® , association brevetée de méropénème et de vaborbactam devrait permettre de faire face à la prévalence croissante des infections à Klebsiella pneumoniae résistantes aux carbapénèmes (CRKP) en Chine

L'accord réunit l'innovation de Melinta, l'expertise interrégionale de Menarini en matière d'enregistrement et de commercialisation de cet actif, ainsi que le développement et la présence commerciale de SciClone en Chine

Menarini recevra un paiement total de 115 millions d'euros, comprenant des paiements d'étape et des redevances échelonnées sur les ventes nettes, pendant la durée du contrat

SINGAPOUR, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- A. Menarini Asia-Pacific Holdings Pte. Ltd, qui fait partie de The Menarini Group, et SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited ont conclu un accord de licence exclusif pour développer et commercialiser Vaborem® (méropénème et vaborbactam) en République populaire de Chine (Chine). Cette initiative permet d'élargir les options pour faire face à la menace de santé publique que représentent les infections résistantes aux antimicrobiens, notamment les entérobactéries résistantes aux carbapénèmes (ERC). Vaborem® est actuellement utilisé pour traiter des patients dans l'Union européenne pour diverses indications, notamment les infections urinaires compliquées (IUc), les infections intra-abdominales compliquées (IIAC) et les pneumonies acquises à l'hôpital (PAH) et est approuvé aux États-Unis d'Amérique pour traiter les IUc.

Vaborem® est une association à dose fixe d'un carbapénème et d'un nouvel acide boronique inhibiteur des β-lactamases à sérine de classe A et de classe C. Il protège le méropéneme de la dégradation par les sérine-carbapénémases, restaurant son activité contre les souches résistantes aux carbapénèmes et a été spécifiquement développé pour inhiber les ERC, y compris les bactéries productrices de carbapénémase Klebsiella pneumoniae (KPC) couramment rencontrées.

Les infections à ERC, qui sont devenues un grave problème dans le monde entier, ont été répertoriées par l'Organisation mondiale de la santé comme l'un des trois agents pathogènes critiques nécessitant de nouvelles options antimicrobiennes. Ces infections sont associées à des taux élevés de mortalité ainsi qu'à une augmentation de la durée d'hospitalisation et des coûts. Selon le China Antimicrobial Surveillance Network (CHINET), l'incidence des infections à Klebsiella pneumoniae résistantes aux carbapénèmes (CRKP) a connu une forte augmentation au cours des dix dernières années. Actuellement, il existe peu de médicaments disponibles contre les infections à ERC, et les traitements existants sont souvent associés à des toxicités importantes et à des paramètres pharmacocinétiques sous-optimaux.

« Nous sommes ravis de nous associer à Menarini dans le développement et la commercialisation de Vaborem® en Chine afin d'apporter de meilleures options de traitement aux patients souffrant d'affections graves. Ce partenariat reconnaît les capacités de SciClone en matière de développement et de commercialisation de produits et nous aide également à consolider notre orientation stratégique vers les maladies infectieuses. Nous aimons travailler avec des partenaires étrangers en vue d'introduire des options de traitement internationales avancées en Chine, ainsi que pour fournir aux patients du monde entier nos propres médicaments innovants de haute qualité », a déclaré Hong Zhao, président et directeur général de SciClone.

En vertu de l'accord de licence, Menarini recevra un paiement comprenant des paiements d'étape et des redevances échelonnées sur les ventes nettes. SciClone sera responsable de la conduite et du financement du développement clinique local ainsi que de la commercialisation de Vaborem®. Afin de faciliter l'accès aux patients en Chine, SciClone mènera des essais cliniques locaux, effectuera les approbations de dépôts réglementaires applicables en Chine.

« Il s'agit d'une étape importante pour Menarini dans son optique de continuer à fournir aux patients des traitements contre des maladies potentiellement mortelles. La collaboration de la société avec SciClone favorisera un meilleur accès aux médicaments anti-infectieux et permettra de faire face à la menace croissante de la résistance antimicrobienne. Ce partenariat reflète également les objectifs centrés sur le patient que nous partageons avec Melinta », a déclaré Maurizio Luongo, président-directeur général de Menarini Asia-Pacific. Menarini continuera à améliorer son offre en se procurant des actifs innovants et à étendre sa couverture géographique grâce à une présence directe et des partenariats externes », a-t-il ajouté.

En 2018, Menarini a acquis les droits exclusifs de commercialisation et de vente de Vaborem® (méropénème et vaborbactam) auprès de Melinta dans 68 pays d'Europe, de la Communauté des États indépendants et d'Asie-Pacifique.

« Notre mission est de fournir des thérapies innovantes aux personnes touchées par des maladies aiguës et potentiellement mortelles. Nous sommes heureux que notre produit, le premier de sa catégorie, grâce à notre collaboration avec Menarini, soit bien placé pour aider à faire la différence pour les patients en Chine qui ont besoin de notre thérapie », a déclaré Christine Ann Miller, présidente et PDG de Melinta Therapeutics.

À propos de Menarini Asia-Pacific

Menarini Asia-Pacific fait partie du groupe Menarini, la plus grande société biopharmaceutique italienne au monde, forte d'un héritage de plus de 135 ans et de plus de 17 000 employés dans plus de 140 pays. En Asie-Pacifique, Menarini est directement présent sur 13 grands marchés de la santé avec plus de 3 500 employés et s'efforce d'être un fournisseur de premier plan de solutions et de services de santé pour fortifier les vies. Menarini Asia-Pacific opère sur l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris le développement clinique, les activités réglementaires, le marketing et les ventes, avec un portefeuille diversifié de marques propres et de marques en partenariat dans le domaine de la santé grand public et des médicaments sur ordonnance. Pour plus d'informations sur Menarini Asia-Pacific, veuillez consulter le site : https://www.menariniapac.com/

À propos de SciClone Pharmaceuticals

SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited (« SciClone Pharmaceuticals », HKEX: 6600) est une société biopharmaceutique internationale disposant d'une plateforme intégrée pour le développement et la commercialisation de thérapies innovantes contre le cancer et les infections graves. Grâce à une transformation stratégique axée sur l'innovation, SciClone Pharmaceuticals a établi un portefeuille de produits présentant des avantages différenciés, y compris un certain nombre de meilleurs produits/pipelines potentiels de premier ordre. Fidèle à l'aspiration initiale du groupe, « Sciclone gives life hope » (Sciclone donne de l'espoir à la vie), SciClone se consacre à l'amélioration de la santé des patients en fournissant des produits et des services de santé de premier ordre, conformes aux normes mondiales de soins. Pour plus d'informations sur SciClone, rendez-vous sur le site : http://www.sciclone.com/

À propos de Melinta Therapeutics

Melinta Therapeutics, LLC fournit des thérapies innovantes aux personnes touchées par des maladies aiguës et potentiellement mortelles. Notre portefeuille comprend actuellement six produits en phase de commercialisation : Baxdela® (délafloxacine), Kimyrsa® (oritavancine), Minocin® (minocycline) pour injection, Orbactiv® (oritavancine), TOPROL-XL® (succinate de métoprolol) et Vabomere® (méropénème et vaborbactam). Melinta a également conclu un accord de licence avec Cidara Therapeutics pour obtenir les droits de commercialisation et de distribution de la rezafungine, candidat au développement, aux États-Unis.

Avec un engagement inégalé envers les fournisseurs et les patients qu'ils servent, Melinta s'efforce de garantir que toutes les personnes qui ont besoin de ses thérapies puissent les recevoir. Melinta concentre son portefeuille en expansion sur les patients dont les besoins ne sont pas satisfaits afin d'avoir l'impact le plus significatif. Melinta se consacre à l'innovation tout en restant fidèle à ce qui compte le plus : les patients. Pour plus d'informations sur Melinta, rendez-vous sur le site : https://melinta.com/

