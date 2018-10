Menarini lanza "Pills of Art"

FLORENCIA, Italia, October 25, 2018 /PRNewswire/ --

¿ Sabía que el El nacimiento de Venus de Botticelli fue la primera pintura tras la caída del Imperio Romano en mostrar una mujer totalmente desnuda? ¿ Y que al pintar la Medusa, Caravaggio se inspiró principalmente en sus propias expresiones faciales?

Todo esto y mucho más está ya disponible en la nueva sección "Pills of Art" del sitio web de Menarini, un área dedicada al mundo del arte.

Esta nueva iniciativa confirma la vocación artística de la compañía que, en una base anual de más de 60 años, ha publicado monográficos personalizados dedicados a los grandes maestros de las pinturas y esculturas que incluyen Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Caravaggio y Giotto. Las curiosidades de sus obras pueden encontrarse en videoclips en la nueva sección del sitio web de Menarini, "Pills of Art", que se dedica al mundo del arte. A tan solo un clic, un trayecto que comienza en Florencia, la sede del grupo farmacéutico, entre las obras maestras de la Galería Uffizi.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/774837/Menarini_Pills_of_Art_Logo.jpg )



Para ampliar el aprecio y conocimiento de la herencia artística de Italia en el extranjero, especialmente en los 136 países donde están disponibles los productos de Menarini, se han producido videoclips tanto en italiano como en inglés, y pronto se traducirán a otros idiomas, como el chino, español, alemán y ruso.

"Menarini tiene una larga tradición artística, que perdura en el tiempo y sigue evolucionando, hoy con el proyecto Pills of Art", dijo Valeria Speroni Cardi, directora de Menarini Group Press & Media Relations. "Las colecciones de arte de Menarini, caracterizadas por su idioma sencillo, invitan a los lectores no solo a mirar las imágenes, sino a descubrir los detalles que a menudo pasan desapercibidos. Con la publicación de estos videoclips, el grupo farmacéutico busca implicar a quienes están descubriendo el mundo de las pinturas y las esculturas por primera vez, revelando las anécdotas e historias que hay tras las grandes obras maestras del arte italiano. Estamos orgullosos de haber cumplido nuestra misión bajo la excepcional guía de Eike Schmidt, director del Museo Uffizi que, entre muchas otras cosas, nos mostró la técnica utilizada por Caravaggio para crear la Medusa".

The Coronation of the Virgin de Fra' Angelico, Annunciation de Leonardo da Vinci, Judith Slaying Holofernes de Artemisia Gentileschi, Eleanor of Toledo de Bronzino, The Birth of Venus and Primavera de Botticelli son solo algunos de los videoclips que podrá encontrar en la nueva sección del sitio web de Menarini.

http://www.menarinipillsofart.com