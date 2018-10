Menarini progresse dans le domaine clinique avec MEN1611, un inhibiteur de la kinase PI3K pour le traitement du cancer du sein HER2-positif métastasique

Menarini Ricerche a annoncé aujourd'hui le début de l'essai clinique B-PRECISE-01, une étude de phase Ib multicentrique qui évaluera l'innocuité et l'efficacité de MEN1611 administré en combinaison avec le trastuzumab, avec ou sans le fulvestrant. L'étude va recruter des patientes atteintes d'un cancer du sein HER2-positif avec mutation du gène PIK3CA, avancé ou métastatique (a/m) et chez lesquelles le traitement basé sur l'anti-HER2 a échoué. MEN1611 est un inhibiteur de classe I de la kinase PI3k, puissant, sélectif et administré par voie orale, qui est très actif contre les isoformes mutantes de la protéine p110α et s'accompagne d'une inhibition minimale de l'isoforme δ. Le composant a fait l'objet d'une licence obtenue par Menarini auprès de Chugai Pharmaceuticals en novembre 2016, après l'achèvement réussi de l'étude FIH (PA-799EU), qui a montré un profil de tolérance prometteur.

En collaboration avec un vaste réseau de centres d'excellence en oncologie, dont le Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (New York, États-Unis) et le Vall d'Hebron Institute of Oncology (Barcelone, Espagne), Menarini a mené d'autres études précliniques approfondies en ayant recours à plusieurs modèles animaux. Dans ces expériences, MEN1611 utilisé comme agent unique et en association a montré une activité anti-tumorale contre un certain nombre de cancers solides où la mutation de la kinase PI3k a un impact négatif important sur le pronostic vital et la réponse au traitement.

L'étude B-PRECISE-01 portant sur MEN1611 sera menée dans les principaux sites européens d'oncologie en Italie, Espagne, Belgique, France, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. L'étude vise à déterminer la dose optimale de MEN1611 à administrer en association avec le trastuzumab, avec ou sans le fulvestrant, et à recueillir des données préliminaires sur l'activité clinique chez les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2-positif, avancé ou métastasique. Alors que l'étude B-PRECISE-01 est en cours, Menarini s'engage à étendre l'étude clinique de MEN1611 au cancer du sein ainsi qu'à d'autres tumeurs solides ayant de grands besoins médicaux, et où le gène PIK3CA représente une cible thérapeutique appropriée.

« Mettre l'accent sur des thérapies ciblées qui peuvent être développées à partir d'approches médicales de précision est un élément essentiel de la stratégie de Menarini en oncologie », a déclaré Andrea Pellacani, docteur en médecine, PhD, directeur général de Menarini Ricerche. « La conception de l'étude B-PRECISE-01 axée sur un sous-groupe de patientes présentant des besoins non satisfaits importants et sélectionnées sur la base du mécanisme d'action spécifique de MEN1611 s'inscrit parfaitement dans notre stratégie et confirme fortement notre engagement à l'égard de l'oncologie et de la médecine de précision. »

À propos de Menarini

Le groupe Menarini est une entreprise pharmaceutique italienne, qui arrive à la 13[e] place en Europe parmi un total de 5 345 entreprises, et à la 35[e] place mondiale parmi un total de 21 587 entreprises. Il réalise un chiffre d'affaires de plus de 3,6 milliards d'euros et emploie quelque 17 000 personnes. Le groupe Menarini a toujours poursuivi deux objectifs stratégiques - la recherche et l'internationalisation -, et il se consacre à la recherche et au développement en termes d'oncologie. Dans le cadre de son engagement à l'égard de l'oncologie, Menarini développe actuellement quatre nouveaux médicaments oncologiques expérimentaux. Deux d'entre eux sont biologiques, à savoir l'anticorps anti-CD157 MEN1112, et l'anticorps anti-CD205 conjugué à une toxine MEN1309. En outre, Menarini a récemment ajouté deux petites molécules à son portefeuille d'oncologie, l'inhibiteur double des kinases PIM et FLT3 MEN1703, ainsi que l'inhibiteur de PI3K MEN1611, en cours de développement clinique pour le traitement de diverses tumeurs hématologiques et/ou solides. Menarini est très présent commercialement dans les domaines thérapeutiques les plus importants, grâce à ses produits destinés à la cardiologie, la gastroentérologie, la pneumologie, les maladies infectieuses, la diabétologie, les inflammations et l'analgésie.

S'appuyant sur 16 sites de production et sept centres de recherche et développement, le groupe Menarini est fortement implanté en Europe, Asie, Afrique, Amérique centrale et Amérique du Sud. Les produits du groupe Menarini sont commercialisés dans 136 pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.menarini.com