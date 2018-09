Menarini Ricerche annonce de nouveaux résultats positifs pour le MEN1112/OBT357 dans la recherche sur les lignées cellulaires de la leucémie myéloïde aiguë lors de la 60[e ]réunion annuelle de la SIC

ROME, September 19, 2018 /PRNewswire/ --

Menarini Ricerche présentera demain, le 20 septembre, lors de la 60[e] réunion annuelle de la Société italienne du cancer (SIC), de nouvelles données précliniques démontrant qu'un prétraitement à l'azacitidine et à la décitabine améliore la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ADCC) du candidat clinique MEN1112/OBT357 sur plusieurs lignées cellulaires de la leucémie myéloïde aiguë (LMA).

Le MEN1112/OBT357 est un anticorps monoclonal ciblant le CD157, un marqueur myéloïde présent sur les cellules leucémiques mis au point par Menarini et Oxford BioTherapeutics. Un travail exhaustif de caractérisation préclinique a déjà été réalisé et le composé MEN1112/OBT357 est actuellement en phase I d'essais cliniques pour le traitement de patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LAM) récidivante et réfractaire.

Les résultats expérimentaux qui seront présentés suggèrent fortement que le prétraitement à l'azacitidine et à la décitabine améliore l'activité de destruction cellulaire du MEN1112/OBT357 sur les lignées cellulaires SKNO-1, HL60 et K052.

« Nous avons observé une synergie statistiquement significative entre différentes doses de MEN1112/OBT357, d'azacitidine et de décitabine sur un certain nombre de lignées cellulaires de la LMA », a déclaré Monica Binaschi, PhD, directrice du service de recherche préclinique et translationnelle en oncologie chez Menarini Ricerche. « Ces résultats semblent confirmer le rôle immunomodulateur de l'azacitidine et de la décitabine, qui pourraient augmenter la sensibilité des cellules leucémiques au MEN1112/OBT357. Ces nouveaux résultats suggèrent qu'un prétraitement avec ces deux agents pourrait promouvoir et améliorer l'activité de destruction des cellules tumorales du MEN1112/OBT357 et justifient grandement une évaluation de ces combinaisons dans le cadre d'un essai clinique. »

L'affiche scientifique « L'activité ADCC de l'anticorps monoclonal non-fucosylé MEN1112/OBT357 dans les lignées cellulaires de la leucémie aiguë myéloïde est augmentée par un prétraitement à l'azacitidine et à la décitabine » sera présentée les 20 et 21 septembre 2018, de 12 h à 13 h.

À propos de Menarini

Menarini Group est une société pharmaceutique italienne. Avec un chiffre d'affaires de plus de 3,6 milliards d'euros et quelques 17 000 employés, elle est la 13[e] société pharmaceutique en Europe sur un total de 5 345 et la 35[e] au monde sur un total de 21 587. Le groupe Menarini a toujours poursuivi deux objectifs stratégiques : la recherche et l'internationalisation. Il est également résolument engagé dans la recherche et le développement dans le domaine de l'oncologie et développe actuellement quatre nouveaux médicaments oncologiques expérimentaux dont deux d'entre eux sont biologiques : le MEN1112, mentionné ci-dessus, et l'anticorps anti-CD205 MEN 1309 conjugué à une toxine. Par ailleurs, Menarini a récemment ajouté deux petites molécules à son portefeuille d'oncologie : le MEN 1703, l'inhibiteur double des kinases PIM et FLT3, ainsi que le MEN 1611, l'inhibiteur de la kinase PI3K, en cours de développement clinique pour le traitement de diverses tumeurs hématologiques et/ou solides. Menarini exerce une activité commerciale dans les domaines thérapeutiques les plus importants et propose des produits pour la cardiologie, la gastro-entérologie, la pneumologie, les maladies infectieuses, la diabétologie, l'inflammation et l'analgésie.

Avec 16 sites de production et 7 centres de recherche et développement, le groupe Menarini jouit d'une forte présence en Europe et en Asie, en Afrique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Les produits Menarini sont disponibles dans 136 pays à travers le monde.

