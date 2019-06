Menarini Ricerche annonce la publication des données précliniques de MEN1309/OBT076, le premier conjugué anticorps-médicament de première classe actuellement en développement clinique de phase I

ROME, 28 juin 2019 /PRNewswire/ -- Menarini Ricerche a annoncé aujourd'hui la publication des résultats d'une étude non clinique décrivant la caractérisation de MEN1309/OBT076, un conjugué anti-corps-médicament (CAM) anti-CD205. Ces conclusions ont été publiées par le journal Molecular Cancer Therapeutics (http://mct.aacrjournals.org/content/early/2019/06/21/1535-7163.MCT-18-0624).

L'étude a montré que la CD205, une glycoprotéine transmembranaire, est fortement exprimée dans toutes sortes de tumeurs malignes solides, comme les tumeurs du pancréas et de la vessie, ainsi que dans le cancer du sein triple négatif (CSTN). Dans ce contexte, MEN1309/OBT076 a montré une activité antitumorale in vitro substantielle. Ces résultats ont été confirmés in vivo lorsque MEN1309/OBT076 a démontré une forte activité antitumorale dans le CSTN, les xénogreffes du pancréas et de la vessie, et les modèles PDX dérivés du patient, avec pour résultats des réponses durables et des régressions complètes de la tumeur.

« Ces données non cliniques montrent l'activité prometteuse de MEN1309/OBT076 dans les tumeurs solides exprimant la CD205, soutenant ainsi le développement clinique de MEN1309, lequel est en cours d'évaluation dans l'étude SHUTTLE de phase I » (NCT03403725), a déclaré Monica Binaschi, détentrice d'un PhD et directrice du Département des sciences précliniques et translationnelles de Menarini Ricerche. « Par ailleurs, ces résultats fournissent une justification solide pour l'un des éléments clés de la stratégie de développement clinique de MEN1309/OBT076, représentée par le ciblage spécifique des patients atteints de tumeurs exprimant la CD205, comme cela a été confirmé par un test approprié développé en interne. L'étude publiée est un exemple de la fructueuse collaboration scientifique entre les centres d'excellence académique dans la recherche en oncologie et l'industrie, impliquant Joaquin Arribas et son équipe du Vall D'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) à Barcelone, ainsi que notre partenaire Oxford BioTherapeutics (OBT). »

À propos de MEN1309/OBT076

MEN1309/OBT076 est un CAM comprenant un anticorps entièrement humain ciblant la CD205, couplé à la toxine DM4. MEN1309/OBT076 est en développement pour plusieurs tumeurs induites par la CD205.

MEN1309/OBT076 est actuellement en développement dans le cadre d'une première étude clinique chez l'homme, multicentrique, menée dans de grands centres d'oncologie européens en Italie, en Espagne, en Belgique et au Royaume-Uni (NCT03403725), en vue d'évaluer l'activité de l'anti-corps dans le traitement des cancers solides métastatiques, notamment le cancer gastrique, le cancer du sein triple négatif, les cancers de la vessie et du pancréas, ainsi que le lymphome non hodgkinien (LNH). Cet essai clinique suit une approche oncologique de précision, la composante clé de la stratégie Menarini, en recrutant uniquement des patients positifs pour l'expression de la cible thérapeutique de CD205. Un essai clinique de phase I avec augmentation progressive des doses commence aux États-Unis dans des centres académiques très expérimentés sous le parrainage d'OBT.

À propos de Menarini

Le Groupe Menarini est un laboratoire pharmaceutique italien avec un chiffre d'affaires de 3 667 milliards d'euros et plus de 17 600 employés. Le Groupe Menarini a toujours poursuivi deux objectifs stratégiques : la recherche et l'internationalisation. Il est fortement engagé dans la recherche et le développement en oncologie. Dans le cadre de cet engagement en oncologie, Menarini est en train de développer quatre nouveaux médicaments oncologiques expérimentaux. Deux d'entre eux sont des produits biopharmaceutiques, l'un est MEN1112/OBT357, l'anti-corps monoclonal anti-CD157, et l'autre est MEN1309/OBT076, un anti-corps anti-CD205 conjugué à une toxine. Deux autres sont de petites molécules, à savoir SEL24/MEN1703, le double inhibiteur des kinases PIM et FLT3, et MEN1611, l'inhibiteur de PI3K, en développement clinique pour le traitement de toutes sortes de tumeurs hématologiques et/ou solides. Par ailleurs, Menarini a récemment signé un contrat de licence pour une petite molécule, Pracinostat, un inhibiteur des histones désacétylases des classes I, II et IV, pour le traitement des patients atteints de maladies hématologiques. L'engagement du Groupe Menarini pour l'oncologie de précision est également soutenu par les technologies et les produits de Menarini Silicon Biosystems dans le but d'étudier les cellules rares avec une précision monocellulaire. L'intégration de ses technologies CELLSEARCH® et DEPArray NxT apporte une solution rationalisée pour l'énumération, l'isolement et la caractérisation moléculaire des cellules tumorales circulantes (CTC) à partir d'une simple prise de sang en recherche clinique. Cela aidera à stimuler la pertinence clinique et la corrélation des CTC grâce à l'efficacité des thérapies spécifiques.

Menarini est commercialement actif dans les domaines thérapeutiques les plus importants, avec des produits destinés à la gastroentérologie, la pneumologie, les maladies infectieuses, la diabétologie, les inflammations et l'analgésie.

Avec 16 sites de production et 7 centres de recherche et de développement, le Groupe Menarini est fortement présent dans toute l'Europe et l'Asie, l'Afrique, l'Amérique centrale et du Sud. Les produits de Menarini sont disponibles dans 136 pays partout dans le monde.

Pour obtenir davantage d'informations, veuillez consulter le site www.menarini.com

