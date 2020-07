Menarini Ricerche annonce le lancement de C-PRECISE-01, un nouvel essai de phase Ib/II du MEN1611 pour le traitement du cancer colorectal

La conception de l'étude sera présentée lors du Congrès mondial virtuel de l'ESMO sur le cancer gastro-intestinal 2020 le [1er-4] juillet, avec l'affiche électronique intitulée « C-PRECISE-01 Study: a phase Ib/II trial of MEN1611, a PI3K inhibitor, and cetuximab in patients with PIK3CA mutated metastatic colorectal cancer failing irinotecan, oxaliplatin, 5-FU and anti-EGFR containing regimens » (Étude C-PRECISE-01 : un essai de phase Ib/II du MEN1611, un inhibiteur de la PI3K, et du cétuximab chez des patients atteints de cancer colorectal métastatique à mutation du gène PIK3CA, pour lesquels les schémas thérapeutiques à base d'irinotécan, d'oxaliplatine, de 5-FU et d'anti-EGFR ont échoué).

Le MEN1611 est un inhibiteur oral de la PI3K actif sur les isoformes p110α, β et γ, tout en épargnant le δ. Les preuves précliniques et cliniques soutiennent le développement du MEN1611 en combinaison avec d'autres agents dans le contexte de tumeurs solides. La présence de mutations du gène PIK3CA dans le CCRm serait corrélée à une prédiction négative de la réponse au traitement anti-EGFR, faisant de la PI3K une cible thérapeutique attrayante. L'objectif principal de l'étude C-PRECISE-01 est de déterminer la RP2D de la combinaison et d'évaluer l'activité antitumorale du MEN1611. Les objectifs secondaires incluront l'évaluation de l'innocuité, de la tolérabilité et du profil pharmacocinétique du MEN1611 en combinaison avec le cétuximab.

Andrea Pellacani, General Manager de Menarini Ricerche, a commenté : « Le cancer colorectal figure parmi les malignités les plus répandues au monde, et il est urgent de découvrir de nouvelles options thérapeutiques pour aider les patients atteints de CCR, en particulier ceux présentant des lésions métastatiques. Le lancement de l'essai C-PRECISE-01 nous donnera la possibilité d'étudier le potentiel du MEN1611 dans une maladie présentant un besoin médical élevé, où le PIK3CA représente une cible thérapeutique appropriée. Cela confirme notre engagement à faire progresser l'oncologie de précision et à développer des solutions de santé efficaces qui peuvent faire la différence pour les patients atteints d'un cancer. »

À propos de Menarini

Menarini Ricerche est la division du Groupe Menarini dédiée à la R&D, avec un fort engagement envers la recherche et le développement en oncologie, ainsi qu'un engagement actif dans le domaine des maladies infectieuses, étant impliquée dans la lutte contre la menace de la résistance aux antimicrobiens, une préoccupation mondiale croissante.

Dans le cadre de son engagement en oncologie, le pipeline de Menarini comprend cinq nouveaux médicaments expérimentaux pour le traitement d'une variété de tumeurs hématologiques et/ou solides : deux produits biologiques (l'anticorps monoclonal anti-CD157 MEN1112/OBT357 et l'anticorps anti-CD205 conjugué à des toxines MEN1309/OBT076) et trois petites molécules (l'inhibiteur double de la kinase FLT3 et PIM SEL24/MEN1703, l'inhibiteur de la PI3K MEN1611 et l'inhibiteur de l'histone désacétylase de classe I, II, et IV, le pracinostat). L'acquisition de Stemline Therapeutics Inc., une société biopharmaceutique basée à New York, a renforcé le portefeuille d'oncologie de Menarini avec l'ajout d'actifs à la fois commerciaux et cliniques, y compris ELZONRIS®, un nouveau traitement ciblé pour le traitement du néoplasme à cellules dendritiques plasmacytoïdes blastiques (NCDPB) . Grâce au travail de Menarini Silicon Biosystems, Menarini développe également des technologies et des produits de pointe pour étudier les cellules rares avec une précision à l'échelle cellulaire.

Le Groupe Menarini est une société de diagnostics et pharmaceutique internationale de premier plan, avec un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros et plus de 17 000 employés. Menarini se concentre sur les domaines thérapeutiques présentant d'importants besoins insatisfaits avec des produits pour la cardiologie, la gastro-entérologie, la pneumologie, les maladies infectieuses, la diabétologie, l'inflammation et l'analgésie. Comptant 16 sites de production et 11 centres de recherche et développement, les produits de Menarini sont disponibles dans 136 pays à travers le monde. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.menarini.com.

