Menarini Ricerche anuncia C-PRECISE-01, un nuevo ensayo de fase Ib/II de MEN1611 en cáncer colorrectal

El diseño del estudio se presentará en el Congreso Mundial virtual sobre Cáncer Gastrointestinal de la ESMO 2020 [1-4 Julio 2020], con el e-poster titulado "C-PRECISE-01 Study: a phase Ib/II trial of MEN1611, a PI3K inhibitor, and cetuximab in patients with PIK3CA mutated metastatic colorectal cancer failing irinotecan, oxaliplatin, 5-FU and anti-EGFR containing regimens".