Menarini Ricerche anuncia los datos farmacodinámicos de SEL24/MEN1703

El póster titulado "SEL24/MEN1703 provides PIM/FLT3 Downstream Pathway Inhibition in Acute Myeloid Leukemia (AML) Blast Cells: Results of the Pharmacodynamic (PD) Assay in the Dose Escalation Part of First-in-Human DIAMOND Trial" va a ser presentado en la 62ª reunión y exposición anual de la American Society of Hematology (ASH), que se celebrará virtualmente del 5 al 8 de diciembre.